Como conectar o celular com a impressora

Uma impressora com Wi-Fi é um grande avanço em termos de praticidade e conectividade, seja para o uso caseiro, para o home office ou para pequenas e médias empresas. Mas você sabe como imprimir do celular para a impressora? O Shoptime ensina os passos básicos desse processo.

Existem impressoras e multifuncionais com Wi-Fi em praticamente todas as marcas do mercado, com foco em produtos, justamente, para o uso caseiro, home office e para pequenas empresas. Mas o recurso também está presente em modelos mais sofisticados e destinados a grandes volumes de impressão.

Como configurar uma impressora no Wi-Fi?

Instalar e configurar uma impressora com Wi-Fi não costuma ser complicado. Cada fabricante oferece um jeito diferente. Mas, basicamente, ao tirar o equipamento da caixa, você só precisa seguir as instruções do manual.

Muitos modelos exigem a instalação de um software da marca no desktop ou notebook principal, mas as impressoras não trazem mais CD de instalação. Com um link direto ou um QR-Code no manual, você faz o download do programa de forma simples. Ou é só indicar o modelo do equipamento no site da fabricante para baixar o aplicativo.

Em muitos casos, o software de configuração é responsável por instalar os drivers, recursos adicionais e por configurar a conexão via Wi-Fi. Depois, por esse mesmo programinha, você vai fazer atualizações do sistema, solicitar limpeza e alinhamento da impressora e conferir o nível de tinta nos cartuchos, no ecotanque ou no toner.

Em alguns casos, o seu computador precisa ser conectado à impressora com cabo para a instalação e configuração inicial. Depois de ligar o equipamento ao computador, eles devem se identificar e, se tudo estiver certo, o aplicativo da marca cuida de tudo. É só seguir as instruções na tela.

Entretanto, já há modelos que conseguem fazer tudo sem fio desde o começo. Essas impressoras e multifuncionais costumam ter painel de controle ou tela touch para configuração. Mas o mais comum é instalar o aplicativo da fabricante no seu notebook ou desktop para, em seguida, ligar o equipamento.

Em seguida, é só identificar o Wi-Fi e inserir a senha, para fazer a configuração inicial. Com isso feito, computadores conectados na mesma rede conseguem imprimir documentos sem conexão com cabo.

Como imprimir diretamente do celular?

Muitas impressoras nem precisam de um computador ou notebook ligado ou configurado para você imprimir documentos. Desde que já estejam configuradas, o processo costuma ser muito simples.

As fabricantes de impressoras com Wi-Fi oferecem aplicativos gratuitos, tanto para Android como iOS (iPhone), que facilitam bastante o processo de imprimir pelo celular, além de adicionar recursos, como ajustar tamanho do papel, usar tintas coloridas ou apenas preto e branco, imprimir em modo econômico, etc.

Esses aplicativos também podem fazer a configuração inicial de uma impressora com Wi-Fi recém-tirada da caixa, diretamente do celular. É só buscar a opção de Configurar Nova Impressora e seguir o passo a passo.

A HP utiliza o aplicativo HP Smart, a Epson usa o Epson iPrint, a Brother usa o app Brother iPrint & Scan e a Canon utiliza o Canon PRINT Inkjet/Selphy.

Com o aplicativo da marca da impressora ou multifuncional instalado no seu celular ou tablet, é só conferir se o dispositivo móvel e o equipamento estão conectados ao mesmo Wi-Fi. Procure o nome ou modelo da sua impressora no app, sincronize os aparelhos e, depois, é só escolher o arquivo que deseja imprimir.

Algumas impressoras com Wi-Fi também aceitam a impressão por e-mail, que pode ser feita de um celular ou de um computador. Muitas fabricantes exigem que o equipamento esteja logado a uma conta, o que precisa ser feito antecipadamente, pelo aplicativo principal da impressora.

Depois disso, é só enviar os arquivos ou documentos para imprimir a um endereço de e-mail único, que corresponde ao seu equipamento.

Celulares possuem suporte nativo para impressão

Os smartphones mais recentes possuem suporte nativo para impressão via Wi-Fi ou Bluetooth, com compatibilidade com inúmeros modelos e marcas de impressoras.

Em iPhones e iPads com sistema operacional atualizado, o processo é muito simples e até dispensa a instalação do app da marca da impressora, desde que o equipamento já esteja configurado.

Com o celular e a impressora na mesma rede Wi-Fi, é só abrir o documento que deseja imprimir, clicar no símbolo de compartilhar (o quadradinho com uma seta para cima) e em Imprimir. Em seguida, você deve selecionar uma impressora, fazer os ajustes necessários e clicar em Imprimir, no alto da tela.

Imprimir diretamente dos celulares Android também é bastante simples. Com o documento aberto, é só clicar no símbolo de compartilhar (o V deitado) e buscar o ícone de Imprimir. Depois, selecione a impressora e siga com a impressão.

