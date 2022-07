Como escolher um micro-ondas para cozinha pequena

A primeira decisão a tomar é entre um micro-ondas de bancada ou um micro-ondas de embutir. O primeiro tipo é o mais convencional, que pode ficar em um suporte, sobre a pia, bancada, dentro de um móvel ou de um nicho, desde que guardados os espaços de respiro.

Já os micro-ondas de embutir são aqueles usados em móveis planejados. Sua vantagem é o encaixe perfeito na marcenaria sob medida. A desvantagem é o preço: eles costumam ser mais caros do que os fornos de bancada. Se você já tem um modelo de embutir, precisa focar sua busca em aparelhos das mesmas dimensões para não precisar reformar os móveis.

Quais são os tamanhos de forno micro-ondas?

A variação na litragem e no tamanho dos micro-ondas é grande, mas o eletrodoméstico pode ser dividido em três tipos:

- Pequenos: micro-ondas de até 25 litros

- Médios: de 28 a 30 litros

- Grandes: micro-ondas com capacidade acima de 31 litros

Os micro-ondas pequenos, de até 25 litros, são indicados para quem mora sozinho ou casais sem filhos, que vão utilizar o forno para aquecer e descongelar pequenas porções e preparar receitas simples em refratários também de tamanho menor. Sua potência gira em torno de 600 W a 700 W.

Como esses fornos têm menor capacidade e potência, eles são os micro-ondas mais indicados para espaços pequenos, como nichos e prateleiras. Em uma cozinha pequena, vai ser mais fácil encaixá-los no projeto dos móveis sob medida ou deixá-los em uma bancada, sem tomar muito espaço.

Micro-ondas médios, de 25 a 30 litros, costumam atender bem famílias de quatro pessoas, aquecendo, descongelando e ajudando a preparar porções de alimentos um pouco maiores. Eles possuem potência média de 800 W a 1.200 W. São os aparelhos mais vendidos e onde aparecem mais inovações e recursos, como grill e pré-programação variada de receitas.

Os micro-ondas grandes, com 31 litros ou mais, servem a famílias maiores ou para quem cozinha para fora, para fazer pratos elaborados e porções maiores, complementando receitas do forno e fogão. Eles têm potência média acima de 1.200 W e espaço para grandes recipientes e refratários.

É importante lembrar que a capacidade volumétrica dos micro-ondas, medida em litros, não cumpre um padrão rígido: alguns são mais altos, outros são mais largos ou profundos.

Por isso, além da capacidade, é essencial conferir as medidas das opções de fornos com o espaço da sua cozinha antes de fazer sua escolha final, inclusive, considerando a circulação de ar para o bom funcionamento do micro-ondas.

Quais os recursos mais úteis nos micro-ondas?

É interessante pesquisar as funções diferenciadas, que vão expandir os usos do micro-ondas no dia a dia.

- Ajuste inteligente de potência: para reduzir o tempo e utilizar a potência certa para cada preparo

- Receitas pré-programadas: variedade de preparos na memória, com fácil utilização

- Receitas inteligentes: preparos mais avançados realizados com ajuda do painel do micro-ondas ou com aplicativo para celular

- Teclas fáceis para crianças ou Menu Kids: para que eles possam fazer pipoca, brigadeiro e outras delícias sem acidentes

- Função Grill ou Gratinar: para dourar e grelhar alimentos

- Função Manter Aquecido: para garantir o preparo quentinho até ser levado à mesa

- Opções de descongelamento: por tipo de alimento, por peso ou porção

- Função de limpeza e anti-odor: facilidade para se livrar de cheiros e para remover a sujeira, após superaquecimento de um recipiente com água e vinagre ou suco de limão, ou apenas água, nos aparelhos mais modernos.

Como funciona um micro-ondas Smart?

Fabricantes começam a lançar no Brasil os micro-ondas inteligentes, que consomem menos energia, contam com novas tecnologias e novos materiais no revestimento, com foco na facilidade da limpeza, em não manter odores e ação antibacteriana.

Micro-ondas Smart ficam conectados ao Wi-Fi doméstico e podem ser integrados a outros dispositivos da casa inteligente, incluindo o assistente virtual que você já utiliza. Muitos aparelhos possuem recursos de inteligência artificial e opções de conectividade para ajudar nos preparos. É possível monitorar e dar comandos à distância via app do fabricante.

Como complementar uma cozinha pequena?

Quem não possui espaço para um fogão completo, para um cooktop ou um forno grande pode planejar sua cozinha com equipamentos mais versáteis, como o forno micro-ondas.

Juntamente com ele, você pode investir em um cooktop elétrico portátil, disponível em modelos de uma e duas bocas. Esse equipamento, que funciona sem necessidade de ligação com rede de gás encanado ou botijão, pode ser facilmente guardado em um armário quando não estiver em uso.

Você pode apostar também em uma airfryer, que vai complementar seus preparos com boa eficiência energética e muita versatilidade, além da redução do uso de óleo nas receitas.

