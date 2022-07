Como funciona o Prime Day 2022? Entenda evento de descontos da Amazon

Para assinar o Amazon Prime, o interessado deve entrar no site oficial do serviço e pressionar o botão “Assine Agora”. Depois disso, abrirá uma página para o usuário escolher se quer fazer a assinatura mensal ou anual, que corresponde a R$ 9,92 por mês. É possível testar o Amazon Prime por 30 dias grátis. Após esse período, será cobrado o valor correspondente à modalidade de assinatura escolhida.

1 de 3 Amazon Prime Day 2022 tem 48 horas de ofertas e promoções em produtos de diversas categorias — Foto: Tainah Tavares/TechTudo Amazon Prime Day 2022 tem 48 horas de ofertas e promoções em produtos de diversas categorias — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Assim que o usuário fizer a assinatura, já poderá participar das promoções, aproveitando também o frete grátis, um dos benefícios para quem é assinante. Para encontrar as melhores ofertas, o consumidor deve ficar atento à página inicial da Amazon, e também à seção "Ofertas do Dia", onde é possível encontrar uma seleção de produtos de diversas categorias que estão com preços promocionais.

No campo “Próximas”, localizado no menu do lado esquerdo, o usuário confere as ofertas que ainda entrarão em atividade. A Amazon informa o horário de início da promoção, mas, para evitar perder o desconto, o consumidor pode clicar no botão “Seguir oferta”, logo abaixo do produto escolhido. Assim, ele será notificado quando a promoção estiver ativa.

2 de 3 Página para assinar o Amazon Prime — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso Página para assinar o Amazon Prime — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Vale dizer que nem todas as promoções estarão disponíveis logo no começo do dia; muitas podem entrar no decorrer das 48 horas do Prime Day e ficar online por pouco tempo. Por isso, é importante que o consumidor entenda bem a divisão das ofertas do Prime Day, a saber: Ofertas Uau!, Ofertas Relâmpago e Ofertas Prime Day.

As promoções da categoria “Uau” incluem produtos em quantidade limitada com desconto válido por até seis horas. As “Ofertas Relâmpago”, por sua vez, dizem respeito a produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. Já em “Oferta Prime Day”, os descontos podem permanecer ativos entre 24 e 48 horas, conforme a duração do estoque.

Em todos os casos, o consumidor consegue monitorar a disponibilidade dos itens. Isso porque a Amazon indica quantos por cento do produto com estoque limitado já foram vendidos. A barra indicativa pode ser vista logo abaixo do preço do artigo escolhido.

3 de 3 Produtos com estoque limitado no Prime Day possuem um indicativo de quantos % já foram vendidos — Foto: Reprodução/Amazon Produtos com estoque limitado no Prime Day possuem um indicativo de quantos % já foram vendidos — Foto: Reprodução/Amazon

