Como ganhar XP no Fortnite? Veja 8 dicas para evoluir no jogo

Fortnite é um dos principais jogos do tipo Battle Royale no mercado. Embora seja free-to-play, o game tem um sistema de passe de batalha que facilita bastante o progresso do jogador, que pode receber recompensas melhores, entre outras vantagens. De qualquer forma, o usuário precisa jogar para ganhar XP e, assim, subir de nível e desbloquear itens como skins, emotes, entre outros. Pensando nisso, o TechTudo separou oito dicas para ajudar os jogadores de Fortnite a ganharem XP. Vale lembrar que o título está disponível gratuitamente para PC (via Epic Games Store ), PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series X / S e Nintendo Switch , além de Android e iPhone ( iOS ).

1 de 4 Fortnite tem diversas formas de ganhar XP; veja o que fazer para melhorar seu progresso no jogo — Foto: Reprodução/Epic Games Store Fortnite tem diversas formas de ganhar XP; veja o que fazer para melhorar seu progresso no jogo — Foto: Reprodução/Epic Games Store

👉 Seu computador roda Fortnite? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Complete as missões semanais

Toda quinta-feira os jogadores de Fortnite recebem um novo conjunto de missões semanais. Eles são a "menina dos olhos" dos jogadores, pois cada desafio garante 15.000 XP, e, por isso, são a forma mais efetiva de upar o passe de batalha. Os desafios semanais podem ser simples como pescar ou encontrar uma arma, ou mais difíceis como encontrar itens escondidos. Portanto, a dica é ficar de olho sempre nessas oportunidades para não deixar de progredir na semana.

2. Complete as missões de temporada, personagens e história

As missões de temporada, conforme o nome já diz, valem durante a temporada inteira, e cada uma que o jogador completar irá recompensar com 5.000 de XP. Existem ainda as missões de personagens e história, que podem ter um tempo limitado para serem feitas, ou o mais comum, que é a duração até o final da temporada. As recompensas neste caso ficam entre 20.000 e 30.000 XP.

3. Não ignore as missões diárias

Embora os jogadores foquem nas tarefas semanais, as missões diárias não devem ser ignoradas. Se um jogador completar todas as opções disponíveis durante todos os dias da temporada, conseguirá upar o equivalente a 42 níveis do passe de batalha. Aqui, vale notar que apenas as três primeiras missões diárias que o jogador completar são as mais relevantes, pois cada uma delas dará um bônus de 15.000 de XP.

4. Não jogue sozinho

2 de 4 Jogar com outras pessoas é ideal para melhorar seu progresso (e se divertir mais) no game — Foto: Reprodução/Epic Games Jogar com outras pessoas é ideal para melhorar seu progresso (e se divertir mais) no game — Foto: Reprodução/Epic Games

Uma forma mais efetiva e divertida de ganhar XP em Fortnite é jogar com mais pessoas, seja em dupla, trio ou squad. Dessa forma, todo progresso feito para completar as missões semanais será compartilhado entre os jogadores, independente se são amigos ou pessoas aleatórias. A dica é muito útil especificamente para missões com mais de um nível, tornando-se um método muito mais rápido de upar do que jogando solo.

5. Jogue os modos Criativo e Salve o Mundo

O Salve o Mundo é o modo campanha baseado em história, que está disponível à parte do Battle Royale. Atualmente, o modo pode ser adquirido por R$ 50 como parte do pacote Rei do Skate, que traz outros benefícios além de uma "bolada": 600.000 XP por dia. Já o modo Criativo traz todo tipo de experiência criada pelos jogadores da comunidade, e está disponível para todos. No modo, o limite diário (aproximado) é de 200.000 XP.

3 de 4 Explorar os modos de Fortnite além do Battle Royale pode dar uma boa ajuda no farm de XP — Foto: Reprodução/Matheus Fiuza Explorar os modos de Fortnite além do Battle Royale pode dar uma boa ajuda no farm de XP — Foto: Reprodução/Matheus Fiuza

6. Faça coisas banais

Embora seja uma fonte de XP modesta, fazer coisas banais é tirar o máximo de proveito de uma partida de Fortnite. O jogador ganha XP ao abrir abrindo baús (140 XP), caixas de munição (100 XP), eliminar jogadores (150 XP), por sobreviver a um círculo da Tempestade (140 XP), pescar (80 XP) e colher itens consumíveis como cogumelos e cocos (25 XP). Descobrir novos marcos, que são áreas cinzentas não preenchidas do mapa, também rende entre 1.000 e 4.000 XP.

7. Vença uma partida (ou pelo menos fique no top 50)

Outra forma de tirar o máximo de proveito do ganho de XP em uma partida de Fortnite é terminar, no mínimo, no top 50. Ficando entre os 50, 25 ou 10 melhores da rodada, o jogador recebe 80 de XP. A mesma quantidade de XP é ganha se o jogador vencer a partida, mas com uma diferença: o vencedor recebe uma Coroa da Vitória. Com ela, todo ganho de XP na partida seguinte é aumentado.

8. Compre níveis do passe de batalha

4 de 4 Para quem pode pagar, e não tem tempo de upar o passe, comprar níveis também é um jeito de ganhar XP no Fortnite — Foto: Reprodução/Sportskeeda Para quem pode pagar, e não tem tempo de upar o passe, comprar níveis também é um jeito de ganhar XP no Fortnite — Foto: Reprodução/Sportskeeda

Para os jogadores que não têm tempo de farmar XP e podem investir, uma opção para ganhar XP no Fortnite é comprar níveis do passe de batalha. Em toda temporada é possível comprar até 100 níveis, onde cada um sai a 150 V-Bucks.