Como resgatar a Anitta no Free Fire? Veja eventos, skins e mais itens

Free Fire Battlegrounds tem uma nova personagem: Anitta. A cantora brasileira foi anunciada em 5 de maio como "A Patroa" , skin que poderá ser resgatada gratuitamente neste sábado (2), com a expectativa de ser lançada para compra com diamantes posteriormente. No Free Fire, a personagem é a principal novidade de um calendário com várias ações para promover a parceria. Entre elas está o lançamento da música "Tropa", com participação do cantor Luck Muzik, que também recebeu clipe. A seguir, veja quais são e como participar dos eventos da colaboração Free Fire x Anitta.

Personagem baseado na cantora Anitta já está disponível no Free Fire

Prêmios de sábado, 2 de julho

No universo do jogo, a personagem de Anitta é dona de uma loja de música

No lobby do jogo o player deve clicar no ícone "A Patroa", no canto superior direito, e então abrir a interface especial da colaboração. Nela, basta procurar o botão "A Patroa tá no Frifas", localizado no canto inferior esquerdo, e resgatar a personagem. A Patroa chega trazendo algo inédito no jogo: a possibilidade de equipar qualquer habilidade existente no game da Garena. Basta escolher quatro habilidades de acordo com a estratégia.

Trocando Tiro Certo

Skin da P90 é uma das recompensas disponíveis no evento Troca Tiro Certo

Duração do evento: 26 de junho a 11 de julho

Acessando mais uma vez a interface do evento, o jogador verá o botão Marcando Presença, pelo qual é possível resgatar um token do Coração Iluminado por dia. Os tokens também são obtidos como dropes após as partidas. Eles podem ser trocados pelas skins de armas SVD - Bang Bang, P90 — Revolta Urbana, a Pantufa Urso Azul, o Paraquedas Na Mira, a Máscara do Mago Esqueleto (Azul) e o avatar A Patroa. Também estão disponíveis para troca os pacotes de armas futurista, arte da guerra e caçador de ossos.

Vale registrar que na interface do evento existe uma contagem de quantos tokens os jogadores já conseguiram durante o evento. Ao atingir certas marcas, os jogadores podem resgatar as seguintes recompensas: Ticket Diamante x3 (50 tokens), banner A Patroa (250 tokens), avatar Kawai d'A Patroa (400 tokens) e Cartão Oficina de Criação x1 (700 tokens).

Trocando de Brisa

A camisa Deixa Ele Sofrer é uma das recompensas do evento Trocando de Brisa

Duração do evento: 2 a 11 de julho

Os jogadores podem obter tokens Coração Selvagem realizando tarefas e, junto com os tokens Coração Iluminado, trocar por prêmios. São eles: a camisa Deixa Ele Sofrer, as partes do conjunto Brisa de Verão (camisa, saia, sapato, cabelo), além de um Ticket Diamante e um Ticker de Arma.

Coleção de Hits D'APatroa

Jogador pode obter uma skin de carro e um cabelo para personagem neste evento

Duração do evento: 1º a 7 de julho

Neste evento o jogador deve usar os tokens Poderosa para girar e ganhar figurinhas de disco, resgatando recompensas ao conseguir três, seis ou nove tipos de figurinhas diferentes. Um token será dado como recompensa ao logar no jogo, jogar uma partida, três e cinco partidas por dia. É possível ainda pedir e trocar figurinhas com os amigos, e resgatar as recompensas comida pet 3x (seis figurinhas), jipe - Turbinado (seis figurinhas) e cabelo Menina Zen (nove figurinhas).

Loucura D'A Patroa

Jogadores podem investir no evento Loucura d'A Patroa para conseguir uma skin e mais itens

Duração do evento: 1º de julho a 8 de agosto

O evento se baseia em gastar diamantes para comprar prêmios. Ao acumular 10 diamantes gastos, o jogador irá desbloquear o conjunto "A Poderosa" para comprar por 1499 dimas. Se acumular 100 dimas gastos no evento, o conjunto recebe um desconto significativo e sai por apenas 299 diamantes. Clicando em "atualizar", a lista de prêmios e descontos será redefinida. Cada jogador pode atualizar a lista oito vezes gratuitamente. Após isso, cada atualização custará 10 dimas.

Outros eventos

Evento permite ganhar cartões de teste por simplesmente fazer login

Até 11 de julho o evento Tropa d'A Patroa dará um cartão de teste de três dias dos personagens Kapella, Alvaro, Diana, Shiro, Moco, Wukong, Laura, Luqueta, Paloma e Antonio. Para obtê-los, o jogador deve fazer login por 10 dias no Free Fire. Ainda no mesmo evento, players com a conta no nível 10 ou acima poderão resgatar Fragmentos Universais x1500, Ticket Diamante x5 e a personagem Shani.

Com evento de recarga, jogadores podem garantir uma skin da personagem A Patroa

Em 4 de julho, por sua vez, termina o evento Só no Quadradinho!. Simples, ele consiste em jogar um total de 30 minutos para receber o cartão de teste de quatro dias do emote quadradinho d'A Patroa. Por fim, dos dias 2 a 4 de julho está disponível o evento Recarga d'A Patroa. Com 1 diamante recarregado, os jogadores receberão a skin A Patroa, e Fragmento Universal x900. Recarregando 300 dimas no total, o jogador irá obter o cabelo Rainha de Honório.

