Conheça a tela 4K de R$ 40 mil usada por Joe Biden em videochamadas

Um tuíte do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou atenção na última semana. Tudo por conta da tela 4K de 65 polegadas exibida na foto, que registra uma videoconferência a respeito dos preços do gás. Além da tecnologia inovadora, o equipamento se destaca pelo preço: a versão usada na Casa Branca sai por pelo menos US$ 7.280, cerca de R$ 39.100, pela cotação atual da moeda americana.

Os valores referem-se à Neat Board, tela desenvolvida especificamente para videoconferências via Zoom ou Microsoft Teams e identificada na foto pelo site The Verge. A Neat, fabricante norueguesa, contudo, não realiza envios para o Brasil.

2 de 2 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em videoconferência com tela 4K de 65 polegadas — Foto: Reprodução/Twitter Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em videoconferência com tela 4K de 65 polegadas — Foto: Reprodução/Twitter

A Neat Board ostenta uma tela touch de 65 polegadas com resolução 4K, fabricada com revestimento antirreflexo e anti-impressão digital. Na borda superior, está localizada uma câmera de 12 megapixels. Ela possui campo de visão horizontal de 120 graus e conta com zoom digital de 4x, recursos que permitem colocar o monitor a certa distância para enquadrar várias pessoas na videochamada.

Os recursos de vídeo incluem enquadramento automático de rostos e correções automáticas de distorção e de aberração cromática. No áudio, o equipamento conta com cinco microfones em ângulo e três sensores de microfone, responsáveis por capturar o som do ambiente e realizar os ajustes necessários da saída do som, caso identifique ruídos.

A Neat Board também traz processamento de áudio acelerado por hardware, cancelamento de eco e supressão de ruído, entre outras funcionalidades para otimizar a entrada e saída de som. Apesar do preço elevado, mesmo para os padrões americanos, a compra do display não inclui a licença do Zoom ou Microsoft Teams.

Com informações de The Verge e Neat Board

No vídeo abaixo, veja como fazer uma chamada de vídeo em grupo no WhatsApp