Conheça Dislyte, rival grátis de Genshin Impact com música, RPG e ação

Conheça Dislyte, o RPG gratuito para celular que promete concorrer com Genshin Impact — Foto: Divulgação/Lilith Games

1 de 2 Conheça Dislyte, o RPG gratuito para celular que promete concorrer com Genshin Impact — Foto: Divulgação/Lilith Games

👉 Quais são os melhores jogos para Android? Opine no Fórum do TechTudo

No momento, 60 Espers estão disponíveis para serem recrutados, dos mais variados tipos e gêneros. As opções vão desde personagens mais agressivos até aqueles focados na cura, passando ainda por controle de dano, permitindo trocar integrantes de times e testar estratégias distintas. Mais personagens serão adicionados com atualizações, conforme a produtora já prometeu.