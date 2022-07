Conheça Gamedle, o jogo de adivinhação que combina Wordle com games

Gamedle é o mais novo game de adivinhação nos moldes dos populares Wordle , Letreco , Termo e até mesmo Dungleon. No jogo, os usuários são desafiados todos os dias a acertarem o pôster de um novo game. Criado por um desenvolvedor anônimo do Uruguai, o jogo adiciona novos pôsteres diariamente à meia-noite, horário de Brasília, e desafia usuários a descobrirem qual o game escolhido com o mínimo de palpites possível. Para começar a jogar Gamedle, basta ter acesso a um navegador de Internet, seja no computador, tablet ou celular Android e iPhone ( iOS ). Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game:

1 de 3 Gamedle segue os moldes de Wordle e desafia usuários a descobrirem diariamente qual o pôster de game escolhido pelo site — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Gamedle segue os moldes de Wordle e desafia usuários a descobrirem diariamente qual o pôster de game escolhido pelo site — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

👉 Quais são os melhor jogos de navegador web ? Comente no Fórum TechTudo

O que é Gamedle?

Lançado em 30 de abril de 2022, Gamedle segue os moldes do jogo de adivinhação Wordle, título que foi febre no final de 2021 e que inspirou várias versões alternativas em 2022, como Letreco e Termo, em português, além de variantes como Dungleon, que utiliza elementos de RPG. Segundo a página do serviço de doações Ko-Fi sugerido pelo game, o título é mantido por um único desenvolvedor uruguaio, cuja identidade não foi revelada. No entanto, ele aceita doações para manter os custos do servidor do jogo. Recentemente, em 21 de junho, Gamedle recebeu uma tradução para o português, o que tornou mais fácil para que os usuários se divirtam enquanto tentam adivinhar os pôsteres.

2 de 3 Subnautica é um dos games que aparecem como pôster em Gamedle — Foto: Reprodução/Marcell Santos Subnautica é um dos games que aparecem como pôster em Gamedle — Foto: Reprodução/Marcell Santos

Além do modo de adivinhação diária, chamado "Clássico", o game recebeu, em junho, um novo "Modo Ilimitado" que permite jogar várias partidas em sequência para ver até onde o usuário consegue chegar sem errar. Alguns dos pôsteres encontrados são de jogos como Super Smash Bros. Ultimate, Spyro the Dragon, Metro: Last Light Redux, The Witcher 3: Wild Hunt, Apex Legends e muitos mais.

Como jogar?

Para começar a jogar Gamedle, basta acessar o site oficial do jogo (https://www.gamedle.wtf/) e tentar adivinhar a capa do dia. Ao digitar o nome de um jogo na barra de buscas, ela mostrará uma gama de resultados possíveis, caso o título exista no banco de dados. Depois disso, basta clicar no título na busca e em "Adivinhar!" para realizar seu palpite, sem o risco de erros de digitação estragarem sua diversão. No modo Clássico, o usuário tem 6 palpites para acertar o jogo, enquanto no Modo Ilimitado, são apenas 4, mas que são reiniciados ao acertar.

3 de 3 Seus palpites errados em Gamedle irão dizer se o jogo do pôster tem algo em comum com eles — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Seus palpites errados em Gamedle irão dizer se o jogo do pôster tem algo em comum com eles — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Ao errar o palpite, o jogo liberará novas áreas sem os borrões serrilhados no pôster, o que deverá tornar a tarefa de adivinhação menos difícil. Além disso, o game também dá algumas dicas com base no seu palpite errado. O Gamedle mostra, por exemplo, um ícone caso o gênero do palpite equivocado seja o mesmo do jogo no pôster. A mesma coisa acontece se o game estiver nas mesmas plataformas, como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S ou Nintendo Switch. Se orientar é bem fácil: basta passar o mouse sobre os ícones para entender o que cada um deles significa.