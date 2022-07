Conheça Kassadin, o Andarilho do Vazio, novo campeão de Wild Rift

Em sua história, Kassadin era um explorador de Shurima e criou sua família nas tribos do sul da região, antes de o Vazio tomar conta de tudo. Ele jurou vingança, e reuniu artefatos arcanos e tecnologias proibidas para sua mais nova jornada. Seu destino final foram as terras abandonadas de Icathia, onde ele estava disposto a encarar qualquer criatura do Vazio que entrasse em seu caminho. Seu objetivo nessas terras era caçar Malzahar, o autoproclamado profeta do Vazio. Veja o que esperar de seu arsenal de habilidades:

A atualização também já levou ao Wild Rift as skins Kassadin Emissário das Trevas, Jarvan IV Reinos Combatentes e Katarina Reinos Combatentes, lançadas na quinta-feira (28). O evento "Perguntas do Kassadin" começará no dia 4 de agosto, mesma data de lançamento da skin Lee Sin Punhos Divinos. No dia 10 de agosto, está marcado o lançamento do traje Singed Apicultor. Por fim, no dia 11 de agosto, será dado início ao evento "Curtindo o Verão 2022", que chegará com skins da temática para Caitlyn, Graves, Dr.Mundo e Ziggs.