Conheça PlayStation Stars, novo programa de fidelidade gratuito da Sony

A Sony revelou, nesta quinta-feira (14), que está trabalhando em um novo programa de fidelidade gratuito: o PlayStation Stars. Com lançamento esperado ainda para 2022, o programa tem como objetivo recompensar os membros com pontos, que, por sua vez, podem ser utilizados para resgatar fundos da carteira na PSN e mesmo alguns produtos selecionados da PlayStation Store. De acordo com o anúncio feito no blog oficial da marca, a estreia acontecerá de maneira regional e em fases, e ainda não está claro quais serão os primeiros países contemplados. Portanto, não há previsão para chegar ao Brasil. Confira mais detalhes a seguir:

PlayStation Stars é novo programa de fidelidade gratuito da Sony nos consoles da marca

A ideia do programa de recompensas é que diferentes campanhas e atividades sejam movimentadas para engajar a comunidade no PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). Para isso, será incluído um check-in mensal, onde o usuário precisa jogar qualquer título para garantir uma recompensa, assim como no Microsoft Rewards, do Xbox. Outras das campanhas consistem em vencer torneios, desbloquear troféus específicos ou ser o primeiro a platinar um título de sucesso no fuso-horário local.

De acordo com a publicação oficial no PlayStation Blog, os membros inscritos também garantem pontos automaticamente para compras na PlayStation Store. Embora a descrição não seja muito clara, é de se esperar que eles apliquem descontos em títulos do catálogo. A promessa é que mais informações serão divulgadas em breve.

Com o PlayStation Stars, jogar games como Spider-Man: Miles Morales pode render recompensas aos jogadores

Por fim, o PlayStation Stars incluirá recompensas exclusivas chamadas “colecionáveis digitais”. Como o nome sugere, esses itens serão temáticos e consistem em representações digitais, como estatuetas de personagens icônicos, que devem abarcar praticamente todo o portfólio de franquias da marca. “Sempre haverá um novo colecionável para ganhar, um colecionável ultrarraro para conquistas, ou algo surpreendente para coletar apenas por diversão”, disse a empresa no comunicado oficial.

Os programas de fidelidade não são uma novidade no mundo dos games. A Nintendo, por exemplo, conta com o My Nintendo nos seus consoles, que garante pontos ao comprar jogos elegíveis, fazer login em serviços e usar aplicativos. Com isso, os usuários podem resgatar jogos exclusivos, itens em aplicativos e cupons de desconto. Além dele, há o próprio Microsoft Rewards, que vale para consoles Xbox.