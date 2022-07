Conheça Saint Seiya: Legend of Justice, novo jogo de Cavaleiros do Zodíaco

Saint Seiya: Legend of Justice traz um RPG ocioso dos Cavaleiros do Zodíaco para montar sua equipe e enfrentar os cavaleiros de ouro — Foto: Reprodução/Google Play

O jogo segue a história do popular mangá e animação Cavaleiros do Zodíaco, desde o começo do Torneio Galático até a saga do Santuário contra os Cavaleiros de Ouro. Usuários poderão montar um time com 5 cavaleiros para enfrentar todo tipo de aventura e missão no game.