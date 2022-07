Console portátil AOKZOE traz hardware poderoso e promete 'bater' Steam Deck

AOKZOE A1 é um console portátil que promete concorrer diretamente com o Steam Deck . O videogame leva o mesmo nome da fabricante, a chinesa AOKZOE, e vem com processador AMD Ryzen 7 6800U, além de placa de vídeo Radeon 680M. A ideia é que ele rode jogos de PC com enorme qualidade e taxas de 60 fps, incluindo títulos recentes como Elden Ring , Call of Duty: Vanguard , Forza Horizon 5 , entre outros. O dispositivo bateu a meta de financiamento coletivo no site Kickstarter e tem entrega prevista para setembro de 2022, inclusive para o Brasil.

Ainda que a AOKZOE não seja uma companhia renomada no mercado de games, o Kickstarter costuma lançar projetos de empresas verificadas e com uma grande taxa de sucesso. Na página oficial do produto, é possível escolher entre diversos valores, que dão direito a recompensas variadas. Os preços começam em US$ 899, ou cerca de R$ 4.800 na cotação atual.

2 de 3 AOKZOE A1 chega ao mercado em setembro e promete disputar espaço com Steam Deck — Foto: Divulgação/AOKZOE AOKZOE A1 chega ao mercado em setembro e promete disputar espaço com Steam Deck — Foto: Divulgação/AOKZOE

Configurações do console portátil AOKZOE A1:

Memória RAM variável LPDDR5X 6400MHz (de acordo com o preço escolhido)

Armazenamento PCIE M.2 2280 SSD

Processador AMD Ryzen 7 6800U

Placa de vídeo Radeon 680M

Entrada de cartão microSD 3.0

Tecnologia Wi-Fi 6

As opções de compra variam de acordo com RAM e armazenamento. Pagando o valor mais em conta, o usuário garante o modelo do AOKZOE A1 com 16 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 512 GB. Há, ainda, uma opção com 16 GB de RAM e 1 TB de SSD por US$ 999, ou cerca de R$ 5.370. A versão mais cara, que custa US$ 1.299, aproximadamente R$ 6.980, tem configuração de 32 GB na memória e armazenamento de 2 TB.

O peso é de 668 gramas, mais ou menso o mesmo peso do Steam Deck. Porém, o AOKZOE A1 tem tela maior do que o concorrente direto: são 8 polegadas contra 7" do aparelho da Valve. Os botões são similares a qualquer outro videogame recente: dois analógicos, direcional digital, gatilhos de ombro e os botões de comando X, Y, A e B.

3 de 3 AOKZOE A1 tem duas opções de cores para escolher — Foto: Divulgação/AOKZOE AOKZOE A1 tem duas opções de cores para escolher — Foto: Divulgação/AOKZOE

O AOKZOE A1 fica disponível nas cores branca ou azul. Em ambos os casos, o console possui luzes RGB em suas laterais, que podem piscar e acender em 3 modos distintos e com 20 efeitos adicionais. Elas também podem ser desligadas, de acordo com a configuração do jogador.

A bateria de 48 Wh promete durar de 3 a 9 horas, dependendo do uso do jogador. Ao rodar games com gráficos mais pesados, o aparelho vai descarregar mais rápido do que se o usuário estiver assistindo a vídeos, por exemplo. O console suporta, ainda, carregamento Power Delivery, que permite cargas completas em menos tempo, via USB-C 4.0. Os usuários podem ainda comprar pequenos adicionais na página do financiamento coletivo, como bolsa para guardar.