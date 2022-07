Cooktop ou fogão smart: qual eletrodoméstico é mais vantajoso?

Muito em breve, as cozinhas brasileiras vão poder receber os mais novos modelos de fogão , forno e cooktop smart. São eletrodomésticos que possuem conexão com a Internet e podem ser integrados com as casas inteligentes. Mas qual é mais vantajoso: investir em um fogão smart completo ou apostar em um cooktop conectado, combinado com um forno e outros equipamentos? O Shoptime ajuda você a escolher.

Como funciona um cooktop smart?

Por aqui, começaram a sair os primeiros modelos de cooktop smart. São eletrodomésticos que ficam conectados ao Wi-Fi para serem monitorados e comandados à distância, via aplicativo da fabricante, e ainda integrados com uma rotina de assistentes virtuais.

Isso permite comandos de voz para desligar uma boca, por exemplo, se você estiver com as mãos ocupadas.

Muitos equipamentos conectados que encontramos são cooktops elétricos por indução. Esse tipo também é comum no mercado norte-americano, onde há mais opções de produtos para compor uma cozinha inteligente. Por lá, o consumidor também encontra cooktops a gás e elétricos convencionais, com aquecimento de resistência

Os modelos mais avançados contam com inovações nas bocas ou pontos de contato da mesa vitrocerâmica, incluindo comandos eletrônicos e sensores mais modernos, que permitem uma regulagem mais precisa da temperatura para os preparos.

Muitos têm painel de controle digital que ainda agrega recursos, como timer, programação e modos de funcionamento especial, como função de ferver água. E por serem modelos premium, esses eletrodomésticos chegam ao mercado com materiais tecnológicos mais resistentes a riscos e mais fáceis de limpar.

Como funciona um fogão smart?

Em mercados onde já estão disponíveis, encontramos fogões smart em modelos de piso ou de embutir, similares aos equipamentos que vemos por aqui. Como são eletrodomésticos de perfil premium, praticamente todos são bem grandes: de 5 ou 6 bocas, com queimadores de dupla, tripla e quadrichama e trempes reforçadas, nos fogões à gás; e com 4 ou 5 pontos de contato, nos fogões elétricos com mesa convencional ou por indução.

A maioria dos fogões inteligentes a gás que encontramos no mercado internacional conta com acendimento superautomático e eletrônico das bocas. Em alguns casos, não é possível acender um queimador ou ligar um contato via aplicativo, pelo celular do usuário, mas apenas desligá-los, por razões de segurança.

As fabricantes divulgam que os fogões smart possuem sensores mais modernos e controles digitais, que possibilitam uma regulagem mais precisa da temperatura no forno e das bocas ou contatos.

Algumas marcas apresentam novos materiais no revestimento do forno e no tampo, mais resistentes e mais fáceis de limpar, incluindo tratamentos para ação antibacteriana e anti-odor. Há ainda fornos com grill e airfryer, função de dourar e vapor e até tecnologia autolimpante, que são capazes de dissolver a gordura e transformar resíduos orgânicos em cinzas.

E na parte da conectividade, o usuário consegue controlar um fogão smart pelo painel, presencialmente na cozinha, e também por celular ou tablet, inclusive remotamente, pelo app do fabricante. É possível monitorar funcionamento, consumo de energia e gás, o tempo dos preparos e ainda verificar se esqueceu o forno ligado, podendo desligá-lo de onde estiver.

É possível programar o fogão smart com antecedência ou enviar um comando à distância, deixando uma receita preparada no forno para chegar em casa com um prato prontinho para a família. Os sistemas de segurança, com alertas pelo celular, impedem que um acidente aconteça com o forno ligado.

Qual é melhor, cooktop ou fogão?

A escolha entre um fogão completo e um cooktop depende do tamanho e do estilo da cozinha, o tipo de alimentação disponível (gás ou energia elétrica) e da rotina dos moradores.

A principal vantagem do fogão é contar com os recursos da mesa com os queimadores e do forno juntos, com um valor que costuma ser mais baixo do que comprar o cooktop e um forno separados.

Por isso, o fogão pode ser uma boa opção para cozinhas pequenas, onde não haverá espaço para um forno de bancada ou embutido em um móvel. E mesmo fogões de quatro bocas estão disponíveis com queimadores de diferentes tamanhos, para se adequar a diversos preparos e ajudar no dia a dia da cozinha.

Os menores são para panelas pequenas e receitas mais delicadas, que pedem fogo lento; os intermediários e de chama dupla agilizam os preparos que pedem mais calor. Queimadores de chama tripla ou quadrichama, bem maiores, são projetados para ferver água em grandes panelas, para frituras em óleo quente e pratos que exigem muito mais temperatura.

Por outro lado, a restrição é que os fogões atuais do mercado brasileiro, praticamente, só funcionam a gás, o que vai exigir um botijão na casa ou o gás encanado no apartamento.

Já o cooktop é uma escolha mais versátil e que vem sendo utilizado por arquitetos e designers de interiores para compor cozinhas com um estilo mais gourmet, com bancadas alongadas, linhas contínuas e visual contemporâneo.

Existem modelos de uma ou duas bocas, ideais para casas pequenas, onde o morador pode se virar com um forno elétrico portátil ou uma airfryer para complementar sua rotina.

E há opções de quatro e cinco contatos, para cozinhas maiores, também com variação de tamanho para se adequar aos preparos. Nesses ambientes, além de uma bancada sob medida para encaixar o cooktop, o consumidor precisa levar em consideração a aquisição de um forno (elétrico ou a gás), se desejar ter todas as ferramentas para cozinhar.

Atualmente, os cooktops e os fornos elétricos são equipamentos mais modernos, o que os deixa em vantagem em termos de eficiência.

Um cooktop por indução, por exemplo, consegue ferver água até quatro vezes mais rápido do que um fogão à gás, segundo um fabricante. Isso porque a geração de calor por indução é mais rápida e não há perda para o ambiente.

De toda forma, a decisão entre um fogão e um cooktop depende do seu investimento e das necessidades dos moradores. Em breve, mais marcas vão lançar seus eletrodomésticos smart por aqui e você poderá escolher seus equipamentos entre mais alternativas.

Visite o Shoptime para conferir os eletrodomésticos em promoção e para conhecer os lançamentos em fogões e cooktops.