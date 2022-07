Cooktop por indução: como funciona essa tecnologia?

É importante frisar que um cooktop por indução tem maior consumo de energia, na comparação com cooktops elétricos ou a gás. Porém, novamente, como ele tem maior potência e menos desperdício de calor, seu funcionamento é mais eficiente do que outros equipamentos.

Outra vantagem desse equipamento é a segurança, já que não não utiliza fogo e a mesa vitrocerâmica, onde estão os contatos, não esquenta se não estiver em contato com a panela correta, minimizando o risco de queimaduras e incêndios, além de eliminar qualquer possibilidade de incidente com vazamento de gás.

Apenas as panelas vão esquentar - e por terem fundo reforçado, vão manter o calor por mais tempo. Quando você retira a panela do contato, ele se desliga, começa a esfriar rapidamente e de forma automática, reduzindo o risco de queimaduras. Alimentos derramados também não queimam ou ressecam, como acontece em fogões a gás, facilitando a limpeza, que pode ser feita na mesma hora.

Sim, você precisa ter ou investir em panelas apropriadas para funcionar com ondas eletromagnéticas. Elas precisam ser de ferro fundido, aço inox ou com fundo triplo. Também podem ser usadas as panelas de cerâmica ou de inox com revestimento em cerâmica e com camada de indução revestida no fundo.