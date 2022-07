CS:GO Net é confiável? Site vende itens e caixas do jogo com desconto

O CSGO.net é um site especializado na venda de caixas de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Através dele, os jogadores podem obter skins de armas, luvas e facas, sendo uma alternativa ao Mercado Steam . Além da coleção padrão, o CSGO.net se destaca por ter uma seleção exclusiva de itens, como os inspirados em streamers e jogadores. Contudo, uma vez que o site não tem ligação oficial com o Steam e a Valve , os jogadores podem ter dúvidas sobre a segurança na hora de fazer as compras. Confira a seguir como funciona o CSGO.net e veja detalhes sobre os riscos de navegar e comprar pelo link.

CSGO.net é um site que oferece itens para o game, mas não tem conexão oficial com a Steam ou com a Valve

O que é CSGO.net?

O CSGO.net é um site onde o usuário pode comprar caixas de CS:GO para obter skins de armas, facas e luvas. Para isso, é necessário criar um cadastro e selecionar a moeda que será usada na hora de colocar saldo na conta: rublo, dólar ou euro. Uma vez feito, o jogador deve selecionar a caixa desejada, abrir e torcer para conseguir uma boa skin. Para garantir a imparcialidade das aberturas, o CSGO.net usa o algoritmo Provably Fair, além de mostrar as chances de cada caixa, melhoria ou contrato.

Um dos diferenciais do csgo.net é ter caixas focadas em armas específicas, como uma só para skins de faca

Com as skins obtidas nas caixas, o jogador pode recorrer a outras opções do site para conseguir mais. Abrindo os itens pelo processo normal de compra, o usuário ganhará pontos bônus, que podem ser usados para abrir caixas específicas. Com o Contrato, uma skin aleatória é obtida com base em seu custo.

No Aprimoramento, uma skin ou o saldo são usados para ter a chance de ganhar uma outra, mais atrativa. Nas Batalhas, dois jogadores abrem uma caixa, e quem tirar a skin mais cara fica com as duas. Por fim, o site oferece também as Operações, missões que podem render itens como códigos promocionais e pontos bônus.

Além da compra de caixas, o site oferece outras formas de conseguir skins com as skins obtidas nas caixa

Embora não trabalhe com reais, no CSGO.net, é possível adicionar saldo usando métodos de pagamento como PIX, boleto, transferência bancária, débito online, PayPal, PicPay ou PagSeguro. O site também aceita cartões de crédito do Brasil, embora as bandeiras não tenham sido especificadas. O usuário pode ainda usar os fundos da carteira Steam, criptomoedas como Bitcoin, Tether, Tron e Ethereum, e as carteiras digitais ecoPayz e Skrill para pagar.

É mais barato mesmo?

O site oferece uma grande seleção de caixas, incluindo caixas padrão

O CSGO.net oferece descontos na abertura das caixas, o que não exatamente garante o preço mais baixo. Isso vai depender da situação. Dos exemplos pesquisados para a pauta são as caixas Gamma 2 e a Operação Hidra, que, no CSGO.net, custam US$ 2,09 (R$ 10,95, aproximadamente, e com desconto) e US$ 6,99 (cerca de R$ 36,61), respectivamente. As mesmas caixas no Mercado Steam têm preços a partir de R$ 3,86 (Gamma 2) e R$ 69,42 (Operação Hidra).

Um ponto que favorece o CSGO.net em relação ao Mercado Steam, entretanto, são as seleções de caixas personalizadas, além das edições limitadas inspiradas em streamers, como o kit de Sérvulo "Sheviii2k" Júnior, por exemplo. O site oferece ainda caixas focadas em skins de uma única arma, por categoria, e caixas inspiradas em jogadores como Olof "olofmeister" Kajbjer. Estas, vale registrar, são abertas apenas com os pontos bônus.

No CSGO.net existe uma grande seleção de caixas desde personalizadas até as padrão

É seguro?

O CSGO.net não tem ligação com o Steam ou a Valve, mas existem formas de verificar a segurança do site. Por meio do Relatório de Transparência do Google, é possível conferir que o site não tem nenhum conteúdo perigoso. Já em consulta ao SSL Trust, site que usa mais de 60 bancos de dados de empresas como ESET e Kaspersky, o CSGO.net foi aprovado na análise de segurança. No relatório de spam, entretanto, o site retornou um resultado positivo para malware com base no banco de dados do Comodo Valkyrie Verdict.

Site não apresentou problemas na verificação de segurança do Google

Acessando a página do CSGO.net no Reclame aqui, é possível encontrar 21 reclamações feitas por clientes. Nenhuma destas reclamações foi respondida ou resolvida pelo site, vale registrar. Boa parte delas foi feita há dois anos, indicando que, embora o site tenha uma versão em português, ele não possui uma equipe para atender o público do Brasil.