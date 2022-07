CS:GO: veja jogos de FURIA, Imperial e mais brasileiros na IEM Cologne 2022

A IEM (Intel Extreme Masters) Cologne 2022, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece do dia 5 ao dia 17 de julho na cidade de Colônia, Alemanha. Serão 24 times lutando pela maior fatia da premiação total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões). O Brasil contará com cinco representantes: FURIA Esports , Imperial Esports , MIBR , paiN Gaming e 00 Nation, que herdou a vaga da GODSENT. A transmissão será realizada pelo streamer Alexandre "Gaules" Borba em seu canal na Twitch e pelos perfis oficiais da ESL na mesma plataforma. A seguir, veja o guia com todas as informações do evento.

Lanxess Arena voltará a sediar a IEM Cologne em 2022 — Foto: Divulgação/ESL

Equipes participantes

As equipes foram classificadas para a IEM Cologne 2022 de três maneiras: pelo circuito Road to Cologne, ranking mundial da ESL ou por um torneio classificatório. Pelo Road to Cologne, classificaram-se na América do Norte a FURIA Esports, a Team Liquid, a GODSENT e a Complexity Gaming. Na Europa, FaZe Clan, Natus Vincere, Cloud9, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, ENCE, Heroic, Team Vitality e Outsiders conquistaram a vaga. Por fim, América do Sul, Oceania e Ásia classificaram MIBR, ORDER e TYLOO respectivamente.

Graças ao desempenho no ranking mundial da ESL, Imperial Esports, paiN Gaming, BIG, Astralis, Team Spirit, Movistar Riders e MOUZ carimbaram o passaporte para colônia. A vaga restante ficou para a Sprout, que conquistou o título da ESL Meisterschaft Spring 2022, a única competição que possuía uma vaga direta para a IEM Cologne 2022.

FURIA segue sendo a principal esperança de título do Brasil — Foto: Divulgação/PGL

Vale destacar que os dois principais times brasileiros atualmente não estão em seus melhores momentos. Tanto FURIA Esports como Imperial Esports não conseguiram fazer uma boa apresentação em seu último compromisso, a Roobet Cup 2022, ambas eliminadas na fase de grupos, e tentam se recuperar na Alemanha. A Imperial, em especial, ainda não conseguiu repetir o excelente desempenho que teve no PGL Major Antwerp 2022, ocorrido em maio, vem de uma sequência grande de derrotas e buscará readquirir a confiança no torneio.

Já o MIBR iniciará sua campanha em Colônia após a boa participação na ESL Pro League Conference Season 16, que rendeu a vaga direta na ESL Pro League Season 16 para o esquadrão. A paiN Gaming também vive um momento interessante graças à atual sequência de vitórias na ESL Challenger League Season 41 North America. A incógnita entre os brasileiros é a 00 Nation, que ficou com a vaga da GODSENT e terá um elenco reformulado para a competição.

Desde o PGL Major Antwerp 2022, Imperial não teve mais boas apresentações em torneios — Foto: Divulgação/PGL

Formato

A IEM Cologne 2022 terá três fases: Play-in (fase de entrada), fase de grupos e playoffs. O Play-in reunirá as 16 equipes com as menores seeds da competição. Imperial Esports, paiN Gaming, MIBR, 00 Nation, Heroic, Team Vitality, Outsiders, Complexity Gaming, ORDER, TYLOO, BIG, Astralis, Team Spirit, Movistar Riders, MOUZ e Sprout farão suas estreias nessa fase.

Todos os times estarão em um grupo único cujo formato utilizado será de double elimination, onde a eliminação ocorrerá quando a equipe for derrotada em duas oportunidades. Enquanto os duelos de abertura serão realizados em mapas únicos, os demais serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3).

Jogos do play-in da IEM Cologne 2022 — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters

As oito melhores equipes estarão classificadas para a segunda fase. A fase de grupos reunirá as sobreviventes do play-in com os oito times que já estavam classificados previamente, totalizando 16 equipes. Esses times são FURIA Esports, FaZe Clan, Natus Vincere, Cloud9, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, ENCE e Team Liquid. Dessa vez, as 16 equipes serão dividas em dois grupos com oito integrantes cada, mas o double elimination seguirá sendo utilizado. Os confrontos seguirão sendo definidos em séries melhores de três partidas (MD3).

Fase de Grupos – Equipes já classificadas Grupo A Grupo B Natus Vincere FaZe Clan Ninjas in Pyjamas Team Liquid G2 Esports Cloud9 ENCE FURIA Esports

As seis melhores equipes da fase de grupos avançam para os playoffs, que terá o formato de eliminação simples. As vencedoras de seus respectivos grupos estarão classificadas para as semifinais, enquanto as demais precisam passar pelas quartas de final. Nas quartas e semis, os times disputarão séries melhores de três partidas (MD3). Apenas a grande final contará com uma série melhor de cinco partidas (MD5).

Premiação

Como mencionado, a premiação total da IEM Cologne 2022 é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual). Esse valor será dividido entre todas as 24 participantes. Além disso, estarão na disputa pontos na BLAST Premier, que serão utilizados para definir três vagas para a final global do circuito. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão da premiação:

IEM Cologne 2022 – Premiação Colocação Premiação Pontos na BLAST Premier 1° US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões) 3,2 mil 2° US$ 180 mil (R$ 950 mil) 1,6 mil 3°–4° US$ 80 mil (R$ 420 mil) 1 mil 5°–6° US$ 40 mil (R$ 210 mil) 300 7°–8° US$ 24 mil (R$ 126 mil) 300 9°–12° US$ 16 mil (R$ 84 mil) - 13°–16° US$ 10 mil (R$ 52 mil) - 17°–20° US$ 4,5 mil (R$ 23 mil) - 21°–24° US$ 2,5 mil (R$ 13 mil) -

Calendário

Os jogos e horários de todas as fases da IEM Cologne 2022 já foram definidos. Confira, a seguir, o calendário completo da competição e com as informações no horário oficial de Brasília:

Play-in

Terça-feira, 5 de julho

Heroic x Sprout (6h)

MOUZ x paiN Gaming (6h)

(6h) Team Spirit x Complexity Gaming (6h)

Outsiders x Imperial Esports (7h15)

(7h15) 00 Nation x Astralis (7h40)

x Astralis (7h40) BIG x ORDER (7h40)

MIBR x Movistar Riders (8h30)

TYLOO x Team Vitality (9h20)

Quartas de final da chave superior 1 (9h45)

Quartas de final da chave superior 2 (11h)

Rodada 1 da chave inferior (11h)

Quartas de final da chave superior 3 (13h15)

Quartas de final da chave superior 4 (14h45)

Rodada 1 da chave inferior (14h45)

Quarta-feira, 6 de julho

Rodada 1 da chave inferior (7h30)

Rodada 1 da chave inferior (7h30)

Rodada 2 da chave inferior (11h)

Rodada 2 da chave inferior (11h)

Rodada 2 da chave inferior (14h30)

Rodada 2 da chave inferior (14h30)

Fase de grupos

Quinta-feira, 7 de julho

G2 Esports x a decidir (7h30)

Ninjas in Pyjamas x a decidir (7h30)

Natus Vincere x a decidir (11h)

ENCE x a decidir (11h)

Cloud9 x a decidir (14h30)

Team Liquid x a decidir (14h30)

Sexta-feira, 8 de julho

FaZe Clan x a decidir (7h30)

FURIA Esports x a decidir (7h30)

Semifinal 1 do Grupo A (11h)

Rodada 1 da chave inferior do Grupo A (11h)

Semifinal 2 do Grupo A (14h30)

Rodada 1 da chave inferior do Grupo A (14h30)

Sábado, 9 de julho

Rodada 1 da chave inferior do Grupo B (7h30)

Rodada 1 da chave inferior do Grupo B (7h30)

Semifinal 1 do Grupo B (11h)

Semifinal 2 do Grupo B (11h)

Semifinal 1 da chave inferior do Grupo A (14h30)

Semifinal 2 da chave inferior do Grupo A (14h30)

Domingo, 10 de julho

Semifinal 1 da chave inferior do Grupo B (7h30)

Semifinal 2 da chave inferior do Grupo B (7h30)

Final da chave inferior do Grupo A (11h)

Final da chave superior do Grupo A (11h)

Final da chave inferior do Grupo B (14h30)

Final da chave superior do Grupo B (14h30)

Playoffs

Sexta-feira, 15 de julho

Quartas de final 1 (10h30)

Quartas de final 2 (14h)

Sábado, 16 de julho

Semifinal 1 (10h30)

Semifinal 2 (14h)

Domingo, 17 de julho

Grande final (11h)