Cupom de desconto no Amazon Prime Day 2022: site Cuponomia reúne códigos

Logo na página inicial do Cuponomia, é possível visualizar um quadro correspondente à Amazon . Ao selecioná-lo, o usuário é redirecionado para uma página que lista diversos cupons de desconto. Basta clicar sobre o cupom desejado para copiar o código e ir para a loja. Para que o desconto seja validado, a sequência de números e letras deve ser informada no checkout, no campo "Resgate um vale-presente ou código promocional".

Qual o melhor site de cupom de desconto? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A ativação do cashback é igualmente simples. Na mesma página que lista os cupons de desconto, o comprador deve clicar no botão "Ativar 11% de desconto" para ser redirecionado ao site da Amazon. Feito isso, basta adicionar os produtos desejados ao carrinho e concluir a compra. O saque dos valores pode ser feito direto na conta bancária do usuário e não tem custo. No entanto, é preciso acumular a quantia mínima de R$ 20.