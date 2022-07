Curso de programação gratuito do Nubank tem 10 mil vagas; veja detalhes

O Nubank anunciou, nesta quarta-feira (20), que disponibilizará dez mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos na área de tecnologia. O projeto é uma parceria entre o Instituto Nu, iniciativa de impacto social da fintech , com a plataforma de ensino online Descomplica. As aulas terão temas como desenvolvimento web (CS e JavaScript) e de FrontEnd (design thinking, UX, CSS, HTML, entre outros), além de contar com estudos de preparação para o mercado de trabalho, com assuntos sobre diversidade, soft skills (habilidades comportamentais) e ainda gestão de projetos. Saiba, nas próximas linhas, mais detalhes sobre as vagas e como se inscrever.

Os cursos são direcionados para pessoas acima de 18 anos e que vivem em vulnerabilidade social. Além disso, 50% das vagas serão voltadas para pessoas pretas, sendo 30% delas destinadas apenas para mulheres negras. A exclusividade pode ser uma estratégia para aumentar essa parcela que atua na área de tecnologia no Brasil.

1 de 1 Mulheres pretas terão prioridade em projeto de parceria entre o Nubank e o Descomplica — Foto: Divulgação/Pexels Mulheres pretas terão prioridade em projeto de parceria entre o Nubank e o Descomplica — Foto: Divulgação/Pexels

Isso porque, segundo dados divulgados em 2018 pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, somente 11% das mulheres pretas trabalham em empresas de tecnologia no país. O número é ainda menor quando se trata de negras matriculadas nos cursos de engenharia da computação: seriam apenas 3%, de acordo com o Censo da Educação Superior divulgado em 2019. As informações foram compiladas pela plataforma PretaLab, que analisou a presença desse segmento da população no mercado de tecnologia no Brasil.

Duração das aulas e número de vagas

As aulas terão 15 semanas de duração e serão disponibilizadas de maneira 100% online - sendo gravadas ou ao vivo. Os alunos receberão material de apoio, além de avaliações técnicas e um certificado de conclusão de curso ao final do programa. O projeto também inclui parceria com uma operadora de internet (não divulgada pelo banco digital), que permitirá que os estudantes consigam acessar os conteúdos sem utilizar o pacote de dados.

“A plataforma vai unir a missão da Descomplica, de entregar educação de qualidade, com a do Instituto Nu, de enfrentar a desigualdade social por meio da educação, em um produto eficaz e necessário para aqueles que mais precisam, levando qualificação e oportunidade”, afirma Bety Tichauer, Diretora de Expansão na Descomplica.

Neste ano, serão disponibilizadas três mil vagas. As sete mil restantes serão abertas no primeiro semestre do ano que vem. O cadastro pode ser feito no site do programa ("https://parceiros.descomplica.com.br/nubank/nuvem", sem aspas) a partir do dia 27 de julho.

Com informações de PretaLab

