Dark Souls, Cuphead e GTA 5 estão mais baratos nesta semana; veja ofertas

Por sua vez, a Steam traz uma última oportunidade para quem quer aproveitar grandes descontos em milhares de títulos do catálogo, incluindo GTA 5, Final Fantasy 7 e Cuphead, que acabou de receber o conteúdo adicional The Delicious Last Course. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro as promoções.

1 de 4 Dark Souls 3 traz a mesma jogabilidade de sucesso dos outros games com visuais ainda mais impressionantes — Foto: Reprodução/Steam Dark Souls 3 traz a mesma jogabilidade de sucesso dos outros games com visuais ainda mais impressionantes — Foto: Reprodução/Steam

PlayStation

Até o dia 20 de julho, é possível economizar em jogos como Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, Deathloop e Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, baseado no anime de grande sucesso de mesmo nome. Por fim, há descontos de até 75% em jogos com temática de ficção científica, incluindo a franquia Star Wars. Confira:

2 de 4 Resident Evil Village dá sequência à história de Ethan Winters sob uma perspectiva de gameplay em primeira pessoa — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil Village dá sequência à história de Ethan Winters sob uma perspectiva de gameplay em primeira pessoa — Foto: Divulgação/Capcom

Resident Evil Village - R$ 124,50;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - R$ 99,75;

Marvel’s Guardians of the Galaxy - R$ 149,95;

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of the Ragnarok - R$ 139,93;

Deathloop - R$ 119,96;

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles - R$ 179,94;

Marvel’s Spider-Man - R$ 99,75;

Pacote triplo de Star Wars - R$ 131,67;

Digimon World: Next Order - R$ 39,99;

Anno: Mutationem - R$ 74,70.

Xbox

Nesta semana, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 é destaque na loja do Xbox e está pela metade do preço, ao lado de Dark Souls Remastered. O catálogo do Xbox sempre chama a atenção pelos clássicos, o que é possível graças à retrocompatibilidade dos consoles modernos da Microsoft. Por isso, é possível economizar em Metal Gear Rising: Revengeance e Metal Gear Solid: Peace Walker HD. Veja os destaques:

3 de 4 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 está entre os jogos com desconto na loja do Xbox — Foto: Divulgação/Activision Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 está entre os jogos com desconto na loja do Xbox — Foto: Divulgação/Activision

Dark Souls 3 - R$ 62,25;

Assassin’s Creed Origins - R$ 29,85;

Dodgeball Academia - R$ 64,71;

Dark Souls Remastered - R$ 90,00;

Dark Souls II: Scholar of the First Sin - R$ 37,25;

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - R$ 114,50;

Metal Gear Rising: Revengeance - R$ 34,50;

Metal Gear Solid: Peace Walker HD - R$ 14,50;

Call of Duty: Black Ops 3 - R$ 65,67;

Red Ronin - R$ 14,97.

Steam

A plataforma da Valve ainda traz as ofertas da sua tradicional Promoção de Férias, mas por pouco tempo. Esta é a oportunidade para pagar mais barato em nomes como Red Dead Redemption 2, Hollow Knight e Monster Hunter Rise, que acabou de receber a expansão Sunbreak. Confira:

4 de 4 Hollow Knight está com desconto nas lojas online em preparação ao lançamento de Silksong — Foto: Divulgação/Steam Hollow Knight está com desconto nas lojas online em preparação ao lançamento de Silksong — Foto: Divulgação/Steam