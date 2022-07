Dashskins é confiável? Conheça site de compra e venda de skins para CS:GO

A Dashskins é um site especializado na compra e venda de skins e itens de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Uma das opções de lojas externas ao Mercado Steam , o site tem boa variedade de skins em diferentes graus de desgaste, além de recursos como adesivos e StatTrak, contador de abates feitos com a arma. O site também pratica descontos variados que podem passar dos 20%. A Dashskins chegou a ser banida pela Valve em outubro de 2021, mas o problema foi resolvido em novembro do mesmo ano. A seguir, conheça o site, os serviços que a Dashskins oferece, e saiba se é seguro negociar pela plataforma.

Dashskins é uma loja não-oficial do CS:GO que permite compra e venda de skins e outros itens; conheça o site e saiba se é seguro — Foto: Divulgação/Valve

O que é a Dashskins?

A Dashskins é um site especializado na venda de skins de armas, facas e luvas de CS:GO, mas que também comercializa outros itens do jogo, incluindo adesivos, agentes, colecionáveis, caixas, emblemas e trilha sonora. Trata-se de um site brasileiro cujo foco é o público do país, por isso, os preços praticados são apenas em real. Para adquirir uma skin, o jogador deve primeiro se cadastrar no site, inserir um saldo e, então, fazer a compra desejada.

É possível ainda vender skins e itens pela Dashskins. Por ser um marketplace, o jogador tem a liberdade de anunciar o(s) item(ns) que irá vender pelo preço que desejar, com o "preço sugerido" servindo como base. Uma vez realizada a venda, a Dashskins cobrará uma taxa de 5 a 10%. Se desejar receber o dinheiro imediatamente, o jogador pode utilizar a Venda Instantânea.

Para adicionar o saldo na conta da Dashskins, os métodos de pagamento disponíveis são Pix, boleto, MercadoPago e cartões-presente que podem ser adquiridos pelo site Kinguin.net. Vale registrar que muitos usuários no Twitter afirmam comprar e vender por meio do site.

É mais barato?

Para analisar a diferença de preço, foram consideradas três skins. A primeira delas foi a luva "Faixas | CUIDADO!" com float "bem desgastada", que custa R$ 1.200 na Dashskins com desconto de 28%, enquanto no Mercado Steam a mesma peça tem preços a partir de R$ 1.807,51

A skin "Indústrias Mecha" do rifle FAMAS, por sua vez, tem o float "nova de fábrica" e o StakTrak, o contador de abates feitos com a arma. Ela sai por R$ 82 com 1% de desconto na Dashskins, e tem preços a partir de R$ 87,81 no Mercado Steam. Por fim, a icônica skin "Asiimov" para submetralhadora P90 com float "pouco usada" aparece por R$ 68 na Dashskins, e no Mercado Steam a partir de R$ 86,16.

É seguro?

A Dashskins não tem ligação com a Valve, e já enfrentou uma situação de banimento. Em outubro de 2021 os bots do site no CS:GO, utilizados para receber as skins que os usuários desejam vender no site, foram banidos pelo Steam. A situação foi resolvida no início de novembro do mesmo ano, com a retirada do ban.

Uma das ferramentas para conferir a segurança da Dashskins é o Relatório de Transparência do Google, que não aponta nenhum conteúdo não seguro no site. O SSLTrust, site que checa mais de 60 bancos de dados de empresas de segurança digital, aprovou o site da Dashskins na verificação para malware e spam.