Dell Latitude 3420 é bom? Conheça ficha técnica e detalhes do notebook

O Dell Latitude 3420 é um notebook voltado para atividades que exigem alta produtividade, sendo uma boa opção para uso em empresas. O modelo com ficha técnica recheada foi lançado no Brasil em agosto de 2021 e apresenta versões com chips de 11ª geração da Intel . Atualmente o preço fica em R$ 5.099 pela versão mais básica. Seu armazenamento é em SSD com capacidade a partir de 256 GB e memória RAM que varia entre 8 GB, 16 GB e 32 GB.

Na matéria a seguir, o TechTudo explica quais são os principais detalhes do Dell Latitude 3420. Conheça as diversas variantes.

2 de 9 Dell Latitude 3420 é notebook voltado para produtividade — Foto: Divulgação/Dell Dell Latitude 3420 é notebook voltado para produtividade — Foto: Divulgação/Dell

Ficha técnica do Dell Latitude 3420:

Design

3 de 9 O notebook Latitude 3420, da Dell, é um modelo leve com pouco mais de 1,5 kg — Foto: Divulgação/Dell O notebook Latitude 3420, da Dell, é um modelo leve com pouco mais de 1,5 kg — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Latitude 3420 é um notebook com design que pode agradar aos usuários que precisam de um modelo portátil de fácil transporte. O dispositivo pesa pouco mais de 1,5 kg e pode ser carregado em pastas ou na mochila com facilidade. Suas dimensões são 1,76 cm de altura, 32,6 cm de largura e 22,6 cm de profundidade.

O laptop possui design mais conservador e sem muitos detalhes, o que o torna uma opção simples e interessante para profissionais que desejam um aparelho discreto. Seu display possui 14 polegadas, sendo um tamanho aceitável para trabalhar o e também para os momentos de lazer. O notebook possui teclado no padrão ABNT2, mas não apresenta a opção numérica.

Desempenho

4 de 9 Dell Latitude 3420 apresenta três versões configuráveis que possibilita o usuário escolher sua personalização favorita — Foto: Divulgação/Dell Dell Latitude 3420 apresenta três versões configuráveis que possibilita o usuário escolher sua personalização favorita — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Latitude 3420 apresenta configurações variadas com os processadores de 11ª geração da Intel. O modelo pode ser uma boa escolha para os profissionais que trabalham com aplicativos de produtividade.

A versão mais básica apresenta chip Intel Core i3-1115G4 com cache de 6 MB e até 4,10 GHz, tendo, como placa de vídeo, um modelo integrado Intel UHD. Possui ainda RAM de 8 GB de DDR4 e possibilidade de expansão de até 32 GB com dois slots. O armazenamento da versão mais modesta é de 256 GB em SSD, o que pode garantir mais fluidez ao dispositivo.

A versão intermediária do notebook traz o processador Intel Core i5-1135G7, que é quad-core com cache de 8 MB e até 4,2 GHz, além da placa de vídeo Intel Iris Xe Graphics integrada. Tem ainda memória base de 8 GB de DDR4 com expansão de até 32 GB e armazenamento com SSD de 256 GB, podendo ser uma opção para dar conta de tarefas mais pesadas. No site da fabricante, o consumidor pode personalizar memória e armazenamento.

Já a versão mais avançada do Latitude 3420 é composta por um processador Intel Core i7-1165G7 quad-core com cache de 12 MB e até 4,7 GHz. Quem optar por essa versão obtém uma memória de 16 GB DDR4, que é expansível a até 32 GB com dois slots, e armazenamento SSD de 256 GB. A placa de vídeo é uma Intel Iris Xe Graphics. Assim, o dispositivo promete mais desempenho para que o usuário possa gerenciar diversos programas.

Tela do notebook

5 de 9 O dispositivo possui tela de 14 polegadas que pode ser com qualidade HD ou FHD — Foto: Divulgação/Dell O dispositivo possui tela de 14 polegadas que pode ser com qualidade HD ou FHD — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Latitude 3420 promete um visor brilhante para garantir melhor visualização de fotos, vídeos, gráficos e planilhas. A qualidade de imagem do modelo pode variar de acordo com o que o usuário está disposto a gastar. Com 14 polegadas de tamanho, o notebook apresenta uma versão mais barata com resolução apenas HD (1366x768) com 220 nits de brilho. Caso o consumidor esteja disposto a investir numa qualidade maior, é possível optar pela versão Full HD (1920x1080) do produto com 250 nits.

Bateria do Dell

6 de 9 O Latitude 3420 possui tampa lisa apenas com a logo da Dell estampada — Foto: Divulgação/Dell O Latitude 3420 possui tampa lisa apenas com a logo da Dell estampada — Foto: Divulgação/Dell

A autonomia da bateria é um fator importante na hora de escolher um notebook. O aparelho é um modelo para os usuários que buscam um notebook portátil, leve e com design fino. Isso porque suas versões apresentam a mesma bateria de três células com 41 WH, o que o torna uma opção de fácil transporte.

Dependendo do uso, a carga do notebook pode durar cerca de sete horas. O Dell Latitude 3420 também é compatível com o ExpressCharge, que é o sistema de carregamento rápido da Dell. A fonte de alimentação é um adaptador de 65 W.

Recursos

7 de 9 O teclado do Latitude 3420, da Dell, é no padrão ABNT 2 — Foto: Divulgação/Dell O teclado do Latitude 3420, da Dell, é no padrão ABNT 2 — Foto: Divulgação/Dell

Com visual simples e versões configuráveis com desempenho avançado, o Dell Latitude 3420 é uma opção para profissionais que buscam produtividade. Por isso, deve servir bem a empresas que buscam um notebook com design moderno, menor e mais leve para seus colaboradores. Além disso, o modelo possui recursos que podem melhorar o desempenho no trabalho e oferecer mais segurança.

A Dell implementou a tecnologia ExpressConnect, que promete conectar o computador automaticamente aos pontos de acesso mais fortes do escritório, além de priorizar a banda larga para apps de conferência. Outra tecnologia em destaque no modelo é a Intel Adaptix, que prioriza os aplicativos mais importantes para que eles sejam abertos rapidamente e funcionem com mais fluidez.

O notebook também possui o Dell Optimizer, responsável por melhorar o desempenho da bateria e do carregamento rápido, que garante até 80% em uma hora. Outro ponto forte do laptop é o Intelligent Audio, recurso que aprimora a qualidade de áudio e reduz os ruídos de fundo para que o usuário possa ouvir e ser ouvido durante chamadas.

8 de 9 O notebook apresenta conexões USB, HDMI e leitor de cartão de memória — Foto: Divulgação/Dell O notebook apresenta conexões USB, HDMI e leitor de cartão de memória — Foto: Divulgação/Dell

O laptop possui Wi-Fi 6 com promessa de alta velocidade de dados, conectividade confiável e mais segurança. Além disso, o Bluetooth 5.1 possibilita que o usuário conecte outros dispositivos ao laptop com facilidade. Seu teclado e touchpad são maiores e podem tornar a digitação e navegação mais confortáveis.

Na conectividade, o laptop possui quatro portas USB, sendo duas 3.2 do tipo A, uma 2.0 tipo A e uma 3.2 do tipo C. Além disso, também há uma porta HDMI, uma RJ-45 e saída de áudio 3,5 mm. O notebook também conta slot para leitor de cartões SD e uSIM. A webcam registra imagens em resolução HD e conta com um obturador de privacidade mecânico para proporcionar mais segurança.

Preço do Dell Latitude 3420

9 de 9 O notebook da Dell pode ser encontrado com três versões dos processadores Intel Core de 11ª geração — Foto: Divulgação/Dell O notebook da Dell pode ser encontrado com três versões dos processadores Intel Core de 11ª geração — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Latitude 3420 pode ser encontrado por preços a partir de R$ 5.099 na versão básica com chip Intel Core i3. A opção intermediária com Intel Core i5 é vista por a partir de R$ 5.980. Já o modelo mais avançado, com processador Intel Core i7, pode ser comprado por a partir de R$ 7.718.

No site da Dell, o consumidor ainda pode configurar o notebook conforme preferir. É possível escolher o sistema operacional, a tela, memória, armazenamento e o teclado, que pode ser retroiluminado.

