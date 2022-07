Dell Vostro 3510 vale a pena? Veja preço e ficha técnica do notebook

O Dell Vostro 3510 é um notebook voltado para produtividade e que faz parte da linha Vostro da fabricante. Essa série tem como foco profissionais e empresas que precisam de computadores com bom desempenho e mais confiabilidade. O laptop é oferecido no Brasil por valores a partir dos R$ 3.099 . Com aparência mais robusta, o aparelho traz diversas configurações com processadores Intel , tendo desde modelos com os Intel Pentium, até opções com os processadores Intel Core i7 de 11ª geração.

No site da fabricante, os interessados ainda podem realizar diversas mudanças nas configurações dos modelos, permitindo que o usuário escolha sistema operacional, volume de RAM, armazenamento e placa de vídeo mais se adequam ao seu perfil. A seguir, o TechTudo apresenta mais detalhes sobre o Dell Vostro 3510 e suas opções de configurações.

Dell Vostro 3510 tem visual elegante em um equipamento leve para sua categoria.

Design

O notebook tem um visual sóbrio, o que não deixa de oferecer uma certa elegância ao equipamento, que tem construção em policarbonato. O modelo conta com um design com texturas e cor cinza, o que é mais uma característica comum da linha Vostro.

Na parte de conexões, os notebooks contam com uma USB 3.2, uma USB 2.0, um conector de áudio, conector HDMI 1.4 e porta RJ45 Gigabit, que permite que os equipamentos sejam utilizados em redes de banda com maior velocidade. Apesar da robustez, o notebook é relativamente leve, pesando apenas 1,69 kg.

Desempenho

Com diversas opções de configurações, o desempenho do Dell Vostro 3510 pode variar bastante. Entre as opções disponíveis no site da fabricante, estão desde processadores Intel Pentium Gold 7505, que tendem a oferecer um desempenho mais limitado, até modelos com processadores Intel Core i7 1165G7. Os últimos, além de oferecer muito mais desempenho, contam com uma GPU integrada mais moderna.

Ainda existem versões com processadores Intel Core i3 1115G4 e Intel Core i5 11135G7, que são duas opções modernas que tendem a oferecer um desempenho bem equilibrado. Para todos os modelos, as soluções de placa de vídeo são integradas ao processador, com soluções da linha Intel UHD Graphics, que são a opção mais simples, ou com as placas integradas Iris Xe, que oferecem mais performance gráfica, mas ainda ficam bem abaixo de soluções dedicadas.

Para memória RAM, os notebooks são oferecidos em versões com 4 ou 8 GB GDDR4 com frequências de 2.666 MHz. Segundo a Dell, os modelos oferecem suporte para expansão de memória para até 16 GB. Um outro ponto interessante quanto ao desempenho dos notebooks está no armazenamento, que pode ser de SSD de 128 ou 256 GB NVMe.

Dell Vostro 3510 traz tela com resolução Full HD em todas as versões disponíveis no site da Dell.

Tela

Diferente da maioria dos notebooks oferecidos no mercado brasileiro, os Dell Vostro 3510 contam com displays com resolução Full HD. Os painéis são de tecnologia WVA com 15,6 polegadas. A tecnologia das telas tende a não ser a mais confortável, uma vez que existem alguns modelos concorrentes que contam com telas IPS.

Bateria

Os notebooks possuem baterias internas com quatro células e 54 Wh, o que está dentro da média quando comparamos com outros modelos do mesmo segmento e da mesma faixa de preço que os equipamentos da Dell.

Segundo a fabricante, a tecnologia Express Charge presente no equipamento, permite que, em uma hora, o carregador ofereça 80% da carga completa. Isso pode ser um diferencial muito relevante para quem precisa levar o notebook consigo.

Painéis da linha Vostro 3510 prometem emitir menos luz azul com recurso proprietário da marca.

Recursos

Com foco em produtividade, os notebooks da linha Dell Vostro 3510 contam com recursos como sistema de recarga rápida, touchpad grande e teclas maiores que suas versões passadas, o que promete oferecer mais conforto aos usuários.

O display do Dell Vostro 3510 tende a ser uma solução mais segura com menos luz azul por meio do software Dell ComfortView, o que favorece a utilização do equipamento por períodos mais extensos. Os notebooks contam ainda com TPM 2.0, que é um recurso de segurança exigido por sistemas modernos. Além disso, apresentam conectividade Gigabit, que é essencial para utilização em bandas com capacidade acima dos 100 Mb/s.

Preço

A opção mais em conta do Dell Vostro 3510 aparece na Amazon por R$ 3.099, tendo processador Intel Pentium Gold, armazenamento de 128 GB, 4 GB de memória RAM e sistema operacional Linux. A versão com as mesmas especificações, mas com sistema operacional Windows 10, parte dos R$ 3.049.

O Dell Vostro 3510 com processador Intel Core i3 de décima primeira geração, 4 GB de RAM, armazenamento de 128 GB e Windows 11 aparece por valores a partir dos R$ 4.009. Já o modelo mais avançado com processador Intel Core i7 1165G7, placa de vídeo integrada Iris Xe, 8 GB de memória RAM, armazenamento de 256 GB e sistema operacional Windows 11 é oferecido por valores a partir dos R$ 5.579.

