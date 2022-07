Direct do Instagram bugado: app está com problemas para enviar mensagens

O Instagram está com o Direct bugado na tarde desta terça-feira (5). Segundo relatos de usuários no Twitter , o app está com um problema e não está enviando as mensagens via DM, o que dificulta as conversas na rede social. Outras reclamações sugerem que o aplicativo até envia as mensagens, mas elas somem, e o destinatário não consegue acessá-las. Dados do Downdetector, plataforma que monitora a instabilidade de serviços online, mostram que o problema começou por volta de 12h, e já alcança 154 notificações, que permanecem subindo.

Em nota enviada ao TechTudo às 16:05, o Instagram confirmou a falha, e disse que o problema já foi resolvido. "Hoje mais cedo, um problema técnico fez com que algumas pessoas tivessem problemas com mensagens no Messenger, Instagram e Workplace. Solucionamos o mais rápido possível para todos que foram impactados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, afirmou um porta-voz da Meta.

O Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas online, notificou que o termo "Instagram com problemas hoje" teve um aumento repentino na última hora. Já as buscas por "Direct do Instagram bugado" chegaram a subir mais de 4.000%. O gráfico do Downdetector mostra que o problema começou a ser reportado no início da tarde, e até o fechamento desta matéria já tinha chegado a 154 notificações.

Os usuários afetados pela falha recorreram ao Twitter para fazer reclamações e confirmar se o problema é geral. "Vindo no twitter pra saber se só meu Instagram tá bugado e não envia as mensagens", disse uma usuária. "O direct do instagram bugou, minha gente?", questionou outra.

Instabilidades no Instagram persistem desde semana passada

O Instagram vem enfrentando uma série de instabilidades desde semana passada. Na segunda (27), os usuários que tinham desativado suas contas temporariamente tiveram problemas ao tentar reativar o perfil. O aplicativo exibia a mensagem "Houve um problema ao entrar no Instagram. Tente novamente em breve" e não finalizava o procedimento. Na terça (28), um bug não permitia abrir a câmera do Stories e impediu alguns usuários de tirarem fotos pelo aplicativo. A falha persistiu até quarta (29), quando outras pessoas começaram a reclamar que não conseguiam visualizar e nem publicar conteúdo no feed de notícias.