Diretor da Apple acusa Samsung de ter feito 'cópias pobres' do iPhone

O iPhone completou 15 anos nesta semana e, para celebrar a data, o Wall Street Journal gravou um documentário sobre o icônico celular. Disponível no YouTube , o filme conta com a participação de figuras importantes da Apple , como diretor de marketing Greg Joswiak, que declarou que a Samsung era “irritante” e teria feito “cópias pobres” dos primeiros modelos do smartphone da maçã. O executivo ainda acusou a marca rival de ter roubado tecnologia da gigante de Cupertino.

No vídeo, quando perguntado sobre a tecnologia dos celulares Android nos primeiros anos do iPhone, Joswiak não poupou críticas. “Eles eram irritantes porque, como você sabe, eles roubaram a nossa tecnologia. Eles pegaram as inovações que nós criamos e criaram uma cópia pobre dela, e apenas colocaram uma tela maior ao redor”, desabafou o executivo em referência aos modelos da marca Galaxy.

De acordo com a Apple, Galaxy S2 Lite tinha design inspirado no iPhone

A Apple iniciou um processo judicial contra a Samsung em 2011 justamente por violação de patentes. Na ocasião, de acordo com o site MacRumors, a fabricante sul-coreana foi condenada a pagar uma indenização de US$ 1 bilhão, o que dá cerca de R$ 5,2 bilhões pela cotação atual do dólar. O valor foi reduzido em audiências posteriores e, em 2018, as empresas entraram num acordo.

Por outro lado, o iOS também se inspirou em vários recursos do Android ao longo dos anos, com a inclusão de central de notificações e widgets, presentes no sistema do Google desde as suas primeiras versões.

Galaxy S4 tem tela de 5 polegadas e bordas arredondadas

A disputa por recursos que mais agradem aos consumidores é antiga entre Apple e Samsung. O Galaxy S4, de 2013, já tinha tela de 5 polegadas, enquanto o rival iPhone 5 tinha apenas 4". Somente no ano seguinte, após muita resistência da equipe de design, o iPhone 6 chegou às lojas com um painel de 4,7”, aumento que foi muito comemorado pelos fãs e fez as vendas dispararem.

Com informações de MacRumors

