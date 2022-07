Discord vai chegar aos consoles Xbox; veja como testar

A Microsoft anunciou, nesta quarta-feira (20) que irá adicionar suporte ao Discord nos consoles Xbox One e Xbox Series X / S . A atualização chega ainda nesta quarta para os membros do grupo Xbox Insiders. O programa de fidelidade concede acesso antecipado e testes de atualizações que ainda estão por vir nas plataformas dos consoles. Segundo a Microsoft , a função será disponibilizada para todos os usuários em breve, mas ainda não há uma data exata para isso. Com a adição do recurso, os jogadores terão acesso facilitado a formas de se comunicar com usuários de outras plataformas, algo interessante sobretudo para jogos com suporte a crossplay.

Xbox oferecerá suporte ao Discord em breve — Foto: Reprodução/Microsoft

Além de facilitar o contato com quem está na mesma partida, o suporte ao Discord também permitirá conversas com usuários que estejam jogando games diferentes na própria plataforma do Xbox. Aliás, no quesito de jogatinas casuais, o suporte ao Discord era um pedido antigo de diversos usuários, e não era algo exclusivo do Xbox.

Ainda segundo a Microsoft, a função será fácil de se utilizar, com um box do Discord disponível na tela para acesso rápido. Outro detalhe é que a troca entre o chat de voz do aplicativo e o nativo nativo do console será simples. Além desses quesitos, chegarão aos videogames da marca outros já conhecidos do Discord, como controle de volume de usuários e troca entre diferentes chats em servidores.

Segundo Microsoft, uso do Discord no Xbox será de fácil acesso — Foto: Reprodução/Microsoft

Como testar o Discord no Xbox

Para quem faz parte do programa Xbox Insider e já tem acesso à atualização do Discord, vincular o console é bem fácil. No próprio modelo, aperte o botão Xbox e selecione a opção Grupos & Bate-papos. Vá em Testar Discord Voice no Xbox para prosseguir. Depois, basta escanear o QR code exibido e terminar de conectar os apps no celular.