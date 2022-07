Dragon Ball Z ganha novo jogo The Breakers com 'estilo' Dead by Daylight

A Bandai Namco e a desenvolvedora Dimps confirmaram, nesta quinta-feira (21), o lançamento de Dragon Ball: The Breakers, jogo baseado no anime que chega em 14 de outubro. Descrito como um game de ação assimétrico, o título traz uma fórmula semelhante ao popular Dead By Daylight e coloca sete jogadores no controle de cidadãos comuns do universo de Dragon Ball, enquanto um oitavo fica na pele de um vilão icônico e assustador da franquia, como Cell, Buu ou Freeza, por exemplo.

A partir do próximo dia 5 de agosto, todos os interessados terão a oportunidade de participar de um teste beta fechado para experimentar o game e ajudar no seu desenvolvimento. Nas linhas a seguir, confira os principais detalhes de Dragon Ball: The Breakers e veja como se cadastrar para o Closed Beta. Vale lembrar que o título chega para PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, além de PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S via retrocompatibilidade.

1 de 2 Dragon Ball: The Breakers traz multiplayer assimétrico com personagens da obra de Akira Toriyama — Foto: Divulgação/Bandai Namco Dragon Ball: The Breakers traz multiplayer assimétrico com personagens da obra de Akira Toriyama — Foto: Divulgação/Bandai Namco

👉 Qual o melhor jogo de luta para Android? Comente no fórum TechTudo

Gameplay

Com mecânicas semelhantes a Dead By Daylight, o grupo de sobreviventes deve cooperar para fugir em segurança em uma máquina no tempo. Para isso, eles devem cumprir objetivos espalhados pelo cenário. Todavia, o vilão, chamado de Raider, fica mais forte a cada segundo e até mesmo se transforma, o que promete dificultar bastante a fuga do grupo.

Como os personagens são "cidadãos comuns", eles têm habilidades mais simples se comparadas às do vilão, que pode voar e desferir ataques de destruição em massa. Haverá, ainda, um sistema de customização que permite aos jogadores utilizar diferentes tipos de veículos, visuais e poderes úteis para desvencilhar do perseguidor, incluindo um que pode cegá-lo por um instante.

Além disso, os mapas prometem ser grandes e compostos por múltiplas áreas que fazem referência ao universo de Akira Toriyama. No trailer mais recente de gameplay, é possível conferir a ação se desenrolar no planeta Namekusei, que é um dos mais icônicos e reconhecíveis da obra original.

Outra mecânica bastante importante do jogo é a chamada Transphere, que permite aos sobreviventes utilizar a técnica de algum dos Guerreiros Z e ganhar tempo para cumprir seus objetivos. Segundo a Bandai Namco, será possível equipar até três Transpheres e ativá-la após coletar uma determinada quantidade de poder pelo mapa.

2 de 2 Cell, Freeza e Buu são os primeiros vilões jogáveis de Dragon Ball: The Breakers — Foto: Divulgação/Bandai Namco Cell, Freeza e Buu são os primeiros vilões jogáveis de Dragon Ball: The Breakers — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Como se inscrever no Beta

A Bandai Namco abriu as inscrições para todos que desejam participar do teste fechado de Dragon Ball: The Breakers, que permite experimentar o game antes do lançamento. Será possível se inscrever apenas até o dia 1º de agosto, quando a companhia deve selecionar os usuários aleatoriamente e notificá-los via e-mail.

Para se inscrever, basta acessar o site oficial (https://www.bandainamcoent.com/landing/dragon-ball-the-breakers-closed-network-test) e clicar em "Sign-Up Now!". Na sequência, é necessário preencher os campos com nome completo, endereço de e-mail e plataformas de preferência — você pode selecionar mais de uma.

Os testes acontecem em sessões com apenas quatro horas de duração, de 5 a 7 de agosto. Veja o cronograma a seguir, já convertido para o horário de Brasília:

Sessão 1 : de 5 de agosto, às 23h, a 6 de agosto, às 03h;

: de 5 de agosto, às 23h, a 6 de agosto, às 03h; Sessão 2 : dia 6 de agosto, das 09h às 13h;

: dia 6 de agosto, das 09h às 13h; Sessão 3 : dia 6 de agosto, das 15h às 19h;

: dia 6 de agosto, das 15h às 19h; Sessão 4: de 6 de agosto, às 23h, a 7 de agosto, às 03h.