E3 2023 ganha data oficial e será realizada por nova organização

A E3 2023 teve sua edição presencial confirmada para a segunda semana de junho do próximo ano, em Los Angeles, EUA, conforme anunciado nesta quinta-feira (7). A Entertainment Software Association (ESA), dona do evento, revelou ainda, em nota oficial, que a organização será compartilhada com a produtora ReedPop. Esta é uma companhia especializada em realização de eventos de grande e médio porte – entre eles PAX Gaming, EGX, Star Wars Celebration e New York Comic-Con. A E3 também retorna para sua casa mais tradicional no ano que vem, o Los Angeles Convention Center.