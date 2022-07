Echo Dot 3 ainda vale? Caixa com Alexa tem promoção no Prime Day

A Echo Dot 3 está em promoção no Amazon Prime Day 2022, podendo ser comprada por R$ 149 . O evento ocorre até a próxima quarta-feira (13) e, nele, o consumidor pode adquirir o dispositivo com um valor 57% mais barato que o preço original. O smart speaker de entrada chegou ao Brasil em 2019 e apresenta, como principal destaque, a Alexa , que permite controlar dispositivos de casa inteligente e funções de assistente virtual. Além disso, as skills de música, notícias e entretenimento ampliam os modos de utilizar o produto.

A caixa de som conta com Bluetooth para conectar outros aparelhos e Wi-Fi, que permite realizar pesquisas com a assistente de voz. Para adquirir o modelo com preço promocional durante a liquidação da Amazon, é necessário ser um membro Prime. O serviço de assinatura da Amazon pode ser adquirido por 14,90 por mês. Novos usuários podem aproveitar 30 dias grátis.

2 de 7 Echo Dot 3 é modelo de entrada dos smart speakers da Amazon — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot 3 é modelo de entrada dos smart speakers da Amazon — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Ficha técnica da Echo Dot 3

Lançamento no Brasil: 2019

Preço: R$ 149

Dimensões: 4,3 x 9,9 x 9,9 cm

Cores: preto

Peso: 300 g

Alto-falante: um alto-falante de 1,6"

Conectividade: Bluetooth e Wi-Fi

Extras: saída de áudio de 3,5 mm e Alexa.

Design

3 de 7 A Echo Dot 3 possui formato cilíndrico com distribuição sonora 360 — Foto: Reprodução/Amazon A Echo Dot 3 possui formato cilíndrico com distribuição sonora 360 — Foto: Reprodução/Amazon

A Echo Dot 3 apresenta visual simpático e minimalista. Seu formato redondo e pequeno permite que a instalação seja feita em qualquer ambiente pois, além de não ocupar espaço, o smart speaker também combina com diversos tipos de decoração. O acabamento nas laterais é feito em tecido, o que também garante ao modelo uma estética elegante. Atualmente, é possível encontrar essa versão do produto apenas na cor preto.

Na parte superior da caixinha de som, é possível encontrar os microfones que captam os comandos de voz do usuário e quatro botões físicos que permitem controlar o volume de mídia, desligar o microfone e acionar a Amazon Alexa manualmente. Sua base é emborrachada, o que evita que a caixa de som seja movimentada acidentalmente, e há duas conexões físicas: uma auxiliar de 3,5 mm para áudio e outra para a fonte de energia.

Em sua parte superior, ainda há um anel de LED que acompanha o formato cilíndrico da Echo Dot 3. O LED mostra quando a Alexa está ouvindo (representado pela cor azul), quando o microfone está desligado (vermelho) ou se há alguma notificação (verde, amarelo, entre outras cores). O produto possui 4,3 x 9,9 cm em suas dimensões e pesa 300 g.

Potência e som

4 de 7 A Echo Dot 3 possui driver de áudio de 1,6" com potência sonora boa para ambientes pequenos — Foto: Reprodução/Amazon A Echo Dot 3 possui driver de áudio de 1,6" com potência sonora boa para ambientes pequenos — Foto: Reprodução/Amazon

Por ser um modelo de entrada, a Echo Dot 3 não pretende ser a caixa de som com a melhor performance para ouvir músicas. O dispositivo conta com um alto-falante de apenas 1,6 polegadas e pode deixar a desejar para os usuários mais exigentes. O aparelho de som pode apresentar melhor desempenho na integração com a Alexa com objetivo de auxiliar nas funções de casa conectada. As melhores performances de áudio podem ser observadas em outros modelos da linha Echo, como a Echo 4 e a Echo Studio, que possuem processamento Dolby.

Na avaliação do TechTudo , a terceira geração da Echo Dot apresentou algumas distorções no áudio, dependendo do volume durante os testes. Apesar do modelo não entregar grande potência sonora devido ao tamanho de seu driver, e também ao fato de não possuir áudio direcional como a Echo Dot 4, a caixa de som consegue reproduzir suas playlists favoritas dos aplicativos de streaming com facilidade. Além disso, pode ser uma boa opção para ouvir notícias e podcasts.

Por apresentar uma entrada de áudio auxiliar, é possível conectar outras caixas de som diretamente na Echo Dot 3. Com isso, o usuário pode aproveitar os recursos do smart speaker da Amazon e desfrutar do áudio com melhor qualidade de outro dispositivo via cabo.

Recursos

5 de 7 Echo Dot 3 não possui bateria e precisa estar conectada a tomada para funcionar — Foto: Reprodução/Amazon Echo Dot 3 não possui bateria e precisa estar conectada a tomada para funcionar — Foto: Reprodução/Amazon

A Echo Dot 3 possui diversos recursos que podem ajudar os usuários que já possuem um sistema de casa inteligente ou que ainda estão planejando automatizar alguns processos. Para aproveitar as funcionalidades do dispositivo, é necessário realizar as configurações no aplicativo Alexa, que está disponível para celulares Android ou iPhone (iOS). No app, é possível encontrar quais são os eletrônicos em casa que podem ser controlados pela Alexa, como TVs, lâmpadas smart, aparelhos de ar-condicionado, entre outros.

Também é possível usar as skills fornecidas pela Amazon, que são aplicativos ativados por voz para adicionar recursos aos dispositivos compatíveis com a assistente. Ainda há skills de jogos e curiosidades, saúde e bem-estar, educação, produtividade, compras, esportes, notícias etc.

Preço e custo-benefício

6 de 7 Durante o Amazon Prime Day, o consumidor pode economizar R$ 200 na compra da Echo Dot 3 — Foto: Reprodução/Amazon Durante o Amazon Prime Day, o consumidor pode economizar R$ 200 na compra da Echo Dot 3 — Foto: Reprodução/Amazon

Durante o Amazon Prime Day 2022, é possível comprar a Echo Dot 3 com Alexa por R$ 149. O preço da caixa de som durante a promoção é 57% mais barato do que os R$ 349 cobrados pelo produto, gerando uma economia de R$ 200 para o consumidor interessado.

Apesar de ser uma versão de entrada, a Echo Dot 3 atende bem a diversos usuários, pois é compatível com recursos de casa inteligente e apresenta skills de jogos, entretenimento e música que a Amazon oferece. Além disso, o smart speaker permite realizar chamadas de voz entre os dispositivos Alexa via conexão com a internet. O modelo apresenta bom custo-benefício para quem deseja um smart speaker da Amazon e quer economizar.

Concorrentes

7 de 7 O Google Nest Mini é um possível concorrente da Alexa — Foto: Aline Batista/TechTudo O Google Nest Mini é um possível concorrente da Alexa — Foto: Aline Batista/TechTudo

O principal concorrente da Echo Dot 3 no Brasil é o smart speaker do Google, o Nest Mini. Apresentado pela fabricante como um modelo pequeno e poderoso, o dispositivo possui visual minimalista com revestimento de tecido e driver de 1,5 polegadas. A caixinha de som também possui conexões Bluetooth e Wi-Fi. O assistente de voz embutido no Nest Mini é o Google Assistente. É possível encontrar o concorrente no mercado por cifras que partem de R$ 149.

No vídeo abaixo, veja seis dicas para aproveitar as promoções no Amazon Prime Day

