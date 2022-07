Echo Show 5 é bom? Tela com Alexa está em promoção no Amazon Prime Day

A Echo Show 5 é o modelo de entrada dos smart displays da Amazon vendidos no Brasil. O dispositivo está com preço promocional com desconto de 33% durante o Amazon Prime Day 2022. O evento ocorre até às 23h59 de quarta-feira (13), e a caixa pode ser adquirida por R$ 399 . Com tela sensível ao toque, câmera e Alexa embutida, o aparelho promete ser uma boa opção para quem deseja aprimorar ou criar um sistema de casa inteligente. Seus principais destaques são a possibilidade de realizar chamadas de vídeo e de ser usado como aparelho de segurança.

Essa é a segunda geração do aparelho que desembarcou no Brasil em agosto de 2021 com preço sugerido de R$ 599. Os consumidores interessados em adquirir um modelo de smart display podem optar pela versão de entrada durante a promoção da Amazon. A seguir, o TechTudo explica as principais especificações da ficha técnica do aparelho e quais são os seus possíveis usos no dia a dia. Conheça os detalhes sobre a Echo Show 5 e saiba se é uma boa opção para você.

Ficha técnica da Echo Show 5

Lançamento no Brasil: 2021

Preço: R$ 399

Dimensões: 14,8 x 8,6 x 7,3 cm

Cores: preto, branco e azul

Peso: 410 g

Alto-falante: um alto-falante de 1,6"

Câmera: 2 MP

Microfones: dois embutidos

Tela: 5,5 polegadas e sensível ao toque

Conectividade: Bluetooth e Wi-Fi

Processador: MediaTek MT 8163

Design

Com tela de 5,5 polegadas, a Echo Show 5 é o menor smart display disponível da Amazon. Seu tamanho reduzido permite que a instalação do dispositivo seja feita em diversos lugares sem dificuldades. O modelo pode ser uma boa escolha para usar na mesa de cabeceira do quarto, na estante da sala de estar ou mesmo em um aparador na cozinha. Suas funções variadas permitem que o usuário encontre um modo de uso diferente para cada ambiente que escolher.

Além do display sensível ao toque, na parte frontal do aparelho, também é possível encontrar uma câmera com resolução de 2 MP. Ela permite realizar chamadas para amigos e familiares que tenham o aplicativo Alexa ou um dispositivo Echo com tela. A câmera também pode ser acessada remotamente através do celular para monitorar o ambiente. Uma tampa embutida permite bloquear a câmera para que usuário tenha mais privacidade.

A saída do alto-falante está localizada na parte inferior do dispositivo. Já na parte superior, é possível encontrar botões físicos para ajuste do volume, desligar e ligar o microfone e a câmera. Os dois microfones que captam os comandos de voz estão dispostos entre os botões. A parte de trás da Echo Show 5 é revestida em tecido e contém uma entrada para fonte de energia, uma vez que o smart display não possui bateria interna.

A segunda geração da Echo Show 5 possui 14,8 cm de largura, 7,3 cm de profundidade e 8,6 cm de altura, e pesa 410 gramas. Sua ficha técnica no site da Amazon recomenda um espaço com dimensões de 15,2 cm de largura e 10,2 cm de profundidade para instalação. O modelo está disponível nas cores preto, branco e azul. Um suporte vendido separadamente pela Amazon possibilita inclinar o display para frente ou para trás para melhorar o ângulo de visão.

Tela

Com tela interativa, a Echo Show 5 amplia as possibilidades de interação e de funções para o usuário. Além de fazer chamadas de vídeo, o dispositivo também permite assistir séries e filmes no Amazon Prime Video, Netflix e vídeos no YouTube. A resolução de 960 x 480 pixels, no entanto, pode limitar a experiência de uso e não entregar a melhor qualidade na reprodução de vídeos. Já com os aplicativos de música, como Amazon Prime Music, Apple Music e Spotify, o usuário consegue acompanhar a letra do que está tocando.

O display do aparelho também pode exibir, na tela inicial, slides com recordações usando as fotos postadas no Facebook. Outras possibilidades de uso são acompanhar receitas, com passo a passo e ingredientes diretamente na tela, e interagir com a skills de jogos disponibilizadas pela Amazon.

Potência e som

A segunda geração da Echo Show 5 é o modelo de entrada dos smart displays da Amazon — com isso, a potência sonora não é o forte do aparelho. Com apenas um alto-falante de 1,6 polegadas, o mesmo tamanho usado nos dispositivos Echo Dot de terceira e quarta geração, o display inteligente pode deixar a desejar neste quesito.

Apesar de sua limitação sonora, o dispositivo ainda pode entregar boa performance no dia a dia. Seu volume é o suficiente para tocar despertadores mesmo que esteja instalado um pouco distante da cama. Também é possível ouvir skills de notícias, podcasts e assistir vídeos com facilidade.

Recursos

Os consumidores que desejam experimentar as funções de um smart display da Amazon no dia a dia podem optar pela Echo Show 5. O modelo de entrada pode ser usado para controles de casa inteligente com comandos de voz ou pela tela interativa, sendo possível controlar diversos eletrônicos smart.

O smart display possibilita criar rotinas com lembretes ou ações automáticas, como abrir as cortinas pela manhã. Pode-se, inclusive, até iniciar as ações com o movimento do usuário pelo cômodo em que o aparelho está instalado. É possível, por exemplo, programar o dispositivo para ligar uma lâmpada smart ou tocar uma música quando você entra no quarto.

A tela interativa ainda possibilita acessar informações sobre o clima e calendário sem ter que acionar a Alexa via comando de voz a todo momento. Outra função é acompanhar imagens de câmeras de segurança ou campainhas inteligentes que possuam conectividade com a Echo Show 5.

Todas as funcionalidades do smart display podem ser configuradas no aplicativo Alexa, que pode ser baixado em celulares Android ou iPhone (iOS). Pelo app, é possível identificar quais são os eletrônicos em casa que podem ser controlados pela assistente virtual da Amazon, como aparelhos de ar-condicionado, TVs, caixas de som, entre outros.

Preço e custo-benefício

No Amazon Prime Day 2022, o preço da nova versão da Echo Show 5 caiu de R$ 599 para R$ 399. O desconto de R$ 200 representa uma redução de 33% para os consumidores que desejam adquirir o smart display da Amazon.

O modelo é a versão de entrada dos smart displays da Amazon e pode apresentar bom custo-benefício com o preço promocional. Com isso, quem busca uma opção do segmento com valor mais em conta pode optar pela Echo Show 5. Em resumo, o dispositivo permite realizar chamadas de vídeo e assistir filmes e séries. Seu alto-falante, por sua vez, não deve entregar grande potência sonora devido ao seu tamanho de 1,6 polegadas.

