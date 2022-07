Edifier W100T é bom? Veja o preço e conheça as especificidades do fone

O W100T é um fone earbud da Edifier que foi lançado em abril de 2022. O dispositivo casual possui visual simples e promete ser uma boa opção para o uso no dia a dia. Seus principais destaques são os alto-falantes de 13 mm, resistência contra água e suor e a conexão Bluetooth . O modelo com bom custo-benefício pode ser encontrado por a partir de R$ 170 na Amazon .

Disponível nas cores preto e branco, o W100T é compatível com modo gaming e possui redutor de ruídos ambiente durante ligações de voz. Para ajudar os consumidores interessados em adquirir o produto, o TechTudo apresenta a ficha técnica e as principais especificidades do W100T a seguir.

2 de 9 W100T é um fone com design pequeno que promete bom encaixe no ouvido — Foto: DIvulgação/Edifier W100T é um fone com design pequeno que promete bom encaixe no ouvido — Foto: DIvulgação/Edifier

Ficha técnica do Edifier W100T

Lançamento no Brasil: abril de 2022

Preço: a partir de R$ 170

Dimensões: case: 4,5 cm de altura, 5 cm de largura e 2,5 cm de profundidade; fone: 3 cm de altura, 2 cm de largura e 1,7 cm de profundidade

Peso: 38 g (fones e case) e 4 g por fone

Cores: preto e branco

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz – 20.000 Hz

Impedância: 32 ohms

Driver de áudio: 13 mm

Versão do Bluetooth: 5.1

Bateria: cerca de 7 horas (fones de ouvido) + 21 horas (Estojo de carregamento)

Carregamento: USB-C

Extras: classificação IP54

Design

3 de 9 W100T promete ergonomia para uso em qualquer situação — Foto: Divulgação/Edifier W100T promete ergonomia para uso em qualquer situação — Foto: Divulgação/Edifier

O W100T é um fone de ouvido casual e com design simples que pode agradar a um público diverso. Os consumidores que buscam um modelo discreto e que promete conforto podem encontrar essas características no dispositivo da Edifier. O earbud não possui ponteiras de silicone, o que pode garantir mais ergonomia para os usuários que não se adaptaram aos fones in-ear.

Disponível nas cores branco e preto, o W100T possui formato arredondado que pode facilitar o encaixe no ouvido. Suas dimensões são de 3 cm de altura, 2 cm de largura e 1,7 cm de profundidade, e cada fone pesa cerca de 4 g. O estojo de recarga tem 4,5 cm de altura, 5 cm de largura e 2,5 cm e pesa pouco mais de 30 g. O transporte do conjunto pode ser feito de forma facilitada até mesmo no bolso da calça.

O aparelho de áudio possui design com certificação IP54 que garante proteção contra água e poeira. Na superfície lateral, há controles sensíveis ao toque que facilitam o gerenciamento das músicas e ligações de voz.

Funcionalidades

4 de 9 W100T conta com controle sensíveis ao toque em sua superfície lateral — Foto: Divulgação/Edifier W100T conta com controle sensíveis ao toque em sua superfície lateral — Foto: Divulgação/Edifier

O fone W100T é totalmente sem fio e possui conexão Bluetooth 5.1, que promete transmissão rápida e estável, podendo conectá-lo em smartphones, tablets e videogames. Com o modo de jogo ativado no celular, é possível aproveitar a sincronização com baixa latência, que permite uma experiência mais imersiva nos games.

Com microfones embutidos, o fone permite realizar chamadas de voz e promete ligações com som cristalino. O earbud conta com um redutor de ruídos ambiente durante as chamadas, o que aprimora a voz do usuário. O W100T é um modelo que pode ser usado em diversos ambientes e sua classificação IP54 assegura resistência contra água, podendo ser usado durante atividades físicas sem se preocupar com os respingos de suor.

Qualidade do som

5 de 9 W100T possui alto-falantes de 13 mm — Foto: Divulgação/Edifier W100T possui alto-falantes de 13 mm — Foto: Divulgação/Edifier

Apesar de ser um modelo simples, o fone de ouvido da Edifier promete boa qualidade sonora para uso no dia a dia. Os drivers de áudio possuem 13 mm, que estão acima da média do padrão visto em outros dispositivos da categoria. Eles prometem som balanceado, com graves sólidos e encorpados, além da reprodução detalhada das músicas em qualquer situação.

Com resposta de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz, o fone promete entregar uma boa performance na cobertura de agudos e graves. Sua impedância é de 32 ohms e o microfone possui sensibilidade de 38 dB.

Bateria

6 de 9 Modelo W100T assegura 26 horas de bateria combinando fone e estojo — Foto: Divulgação/Edifier Modelo W100T assegura 26 horas de bateria combinando fone e estojo — Foto: Divulgação/Edifier

Um dos pontos fortes do W100T, da Edifier, é sua bateria, que promete longas horas de uso. O dispositivo assegura autonomia de sete horas contínuas de áudio, o que pode agradar os usuários que buscam um modelo para utilizar ao longo com apenas uma carga.

Combinando a bateria do estojo, a autonomia do acessório sobe para 28 horas de uso. A case de carregamento consegue armazenar 21 horas de bateria para que o usuário possa carregar o fone. A recarga do estojo pode ser feita com um cabo USB-C.

Preço e garantia

7 de 9 Edifier W100T é o modelo custo-benefício que pode ser encontrado por a partir de R$ 144 — Foto: Divulgação/Edifier Edifier W100T é o modelo custo-benefício que pode ser encontrado por a partir de R$ 144 — Foto: Divulgação/Edifier

O W100T é um fone de ouvido de entrada da Edifier e apresenta bom custo-benefício para quem busca um modelo com funcionalidades simples para uso no dia a dia. Na Amazon, é possível encontrar o produto por a partir de R$ 170. A fabricante fornece garantia de 12 meses para defeitos de fábrica. O período começa a ser contado a partir da emissão da nota fiscal de compra do fone de ouvido.

Principais concorrentes

8 de 9 JBL Wave 300TWS é um earbuds com sensores que permitem controles via toques em sua haste — Foto: Divulgação/JBL JBL Wave 300TWS é um earbuds com sensores que permitem controles via toques em sua haste — Foto: Divulgação/JBL

Um fone de ouvido que concorre com o W100T é o Wave 300TWS, da JBL. O earbud conta com drivers de 12 mm e autonomia de 26 horas combinando a bateria do fone com o estojo de recarga. Com conexão Bluetooth e certificação IPX2, o que o torna resistente a pingos de chuva e suor, o dispositivo pode ser adquirido por a partir de R$ 424 na Amazon.

9 de 9 MOB 200EB, da Waaw, é assinado por Alok — Foto: Divulgação/Amazon MOB 200EB, da Waaw, é assinado por Alok — Foto: Divulgação/Amazon

Outra opção no mercado é o MOB 200EB, da Waaw. O dispositivo conta com Bluetooth 5.0 e drivers de 12 mm. O fone conta com tecnologia de funcionamento independente, o que permite usar um dos fones enquanto o outro carrega. O modelo ainda se destaca com classificação IPX4 — o que o torna resistente à água —, modo gamer com promessa de baixo tempo de resposta e bateria de 16 horas combinando estojo e fone. O dispositivo pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 449.

