Edifier W180T é bom? Veja preço e ficha técnica do fone de ouvido

O W180T é um fone de ouvido da Edifier com design intra-auricular e que promete boa qualidade sonora a um preço acessível. Lançado em abril de 2022, o dispositivo com Bluetooth tem certificação IP55 , para resistência contra água e poeira, e sua bateria promete autonomia de 24 horas combinando a carga dos fones e do estojo. Além disso, o fone apresenta codec de áudio aptX e promete ser um modelo casual para diversos momentos do dia a dia.

É possível adquirir o acessório na Amazon por cifras que partem de R$ 249. Disponível nas cores branco e preto, o fone é leve e pequeno, prometendo bom encaixe nos ouvidos e ergonomia para várias horas de uso. O TechTudo explica, a seguir, os principais destaques da ficha técnica do aparelho. Conheça o W180T e saiba se ele é uma boa opção para você.

2 de 9 Modelo W190T é pequeno e promete bom encaixe nos ouvidos — Foto: Divulgação/Edifier Modelo W190T é pequeno e promete bom encaixe nos ouvidos — Foto: Divulgação/Edifier

Ficha técnica do Edifier W180T

Lançamento no Brasil: abril de 2022

Preço: R$ 249

Peso: 4 g por fone

Dimensões: fone: 2 x 3 x 1,7 cm; estojo: 6 x 3 x 4,5 cm

Cores: preto e branco

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz – 20.000 Hz

Bluetooth: versão 5.1

Autonomia da bateria: 6 horas (fones) e 18 horas (estojo)

Alimentação: USB-C

Extras: IP55, codec aptX

Design

3 de 9 O W190T possui acabamento fosco nos fones e no estojo de recarga da bateria — Foto: Divulgação/Edifier O W190T possui acabamento fosco nos fones e no estojo de recarga da bateria — Foto: Divulgação/Edifier

O W100T é um fone de ouvido pequeno e que pode ser usado casualmente no dia a dia. Com design in-ear, o modelo possui ponteiras de silicone que prometem mais segurança durante o uso e conforto para várias horas de uso. São enviados quatro pares de pontas auriculares para que o usuário escolha qual proporciona mais ergonomia.

Seu design com certificação IP55 permite que o modelo seja usado durante atividades físicas sem se preocupar com algumas gotinhas de suor. O tamanho pequeno do fone possibilita o uso em diversos ambientes, como em casa, no transporte público, na rua, na academia e também no escritório.

As dimensões do fone de ouvido são de 3 cm de altura, 2 cm de largura e 1,7 cm de profundidade. O par pesa um total de 8 g. Já a case de carregamento da bateria conta com 3 cm de altura, 6 cm de largura e 4,5 cm de profundidade, o que a torna uma opção portátil e que pode ser transportada até mesmo no bolso da calça. O fone da Edifier possui acabamento fosco em sua superfície e pode ser encontrado nas cores branco e preto.

Funcionalidades

4 de 9 A superfície do W180T possui controle touch — Foto: Divulgação/Edifier A superfície do W180T possui controle touch — Foto: Divulgação/Edifier

Como um aparelho de entrada, o W180T não apresenta muitas funcionalidades diferentes. O fone apresenta os controles touch como um facilitador para o gerenciamento de músicas e ligações de voz sem ter a necessidade de retirar o celular do bolso. As ações podem ser executadas em qualquer um dos fones, sendo possível dar play e pause nas músicas, avançar ou retroceder a playlist em execução, atender, encerrar ou recusar chamadas e também ativar a assistente de voz do smartphone.

A tradicional conexão Bluetooth é na versão 5.1, que promete transmissão mais rápida e estável com menos latência de áudio. Outro destaque que promete deixar a comunicação mais eficiente é a redução de ruído cVc 8.0 nas ligações, que aprimora a voz do usuário para melhor compreensão de quem está do outro lado da linha. Por fim, a certificação IP55 garante resistência a poeira e respingos d'água.

Qualidade do som

5 de 9 Fone W180T possui codec de áudio aptX — Foto: Divulgação/Edifier Fone W180T possui codec de áudio aptX — Foto: Divulgação/Edifier

Conforme a descrição oficial do W180T, o dispositivo promete entregar áudio puro e mais nítido aos ouvidos. Com o protocolo aptX, decodificador desenvolvido pela Qualcomm, o modelo assegura a otimização do áudio para manter a qualidade de som e contornar pontuais problemas de largura de banda, comuns em dispositivos de áudio sem fio. O acessório cobre uma frequência de 20 Hz a 20.000 Hz, padrão visto no segmento TWS.

Além do codec que promete melhorar a qualidade sonora, o fone de ouvido pode entregar uma experiência mais imersiva por conta de seu design in-ear. Com as ponteiras de silicone, é possível obter uma redução passiva de ruídos externos, o que permite aproveitar os graves, médios e agudos reproduzidos pelo fone.

A ficha técnica do W180T não indica o tamanho dos alto-falantes do fone. Além disso, especificações como a sensibilidade e a impedância do aparelho também não são apresentadas.

Bateria

6 de 9 W180T se destaca por conta de sua bateria, que promete autonomia para longas horas de uso — Foto: Divulgação/Edifier W180T se destaca por conta de sua bateria, que promete autonomia para longas horas de uso — Foto: Divulgação/Edifier

Apesar de ser um fone de ouvido pequeno, o W180T possui uma bateria que promete autonomia para várias horas de uso. Os fones asseguram seis horas de tempo de reprodução com uma única carga. Já a case de carregamento consegue armazenar 18 horas de bateria — ou seja, o conjunto combinado promete até 24 horas de áudio.

Com 15 minutos no estojo de recarga, o dispositivo consegue oferecer uma hora de reprodução. A recarga é feita via cabo USB-C. É válido lembrar que as informações sobre a bateria descritas na ficha técnica do dispositivo são com base em testes de laboratório. A real autonomia do dispositivo pode ser "ligeiramente diferente", conforme explicação da fabricante.

Preço e garantia

7 de 9 W180T é uma opção mais acessível para quem quer áudio de qualidade — Foto: Divulgação/Edifier W180T é uma opção mais acessível para quem quer áudio de qualidade — Foto: Divulgação/Edifier

O fone de ouvido de entrada da Edifier pode ser adquirido na Amazon por a partir de R$ 249, cerca de 24% mais barato do que seu valor sugerido de R$ 326 no site da loja de varejo.

De acordo com a página de suporte do W180T, no site da Edifier, a garantia oferecida é de 12 meses, que cobre defeitos de fábrica durante o período. O período passa a contar a partir da emissão da nota fiscal do produto.

Principais concorrentes

8 de 9 Philips TAT1235BK/97 possui tamanho reduzido e visual simples — Foto: Divulgação/Philips Philips TAT1235BK/97 possui tamanho reduzido e visual simples — Foto: Divulgação/Philips

Com preço acessível, um modelo que concorre com o W180T é o TAT1235BK/97, da Philips. O fone promete bom ajuste nos ouvidos e encaixe com segurança. Seus principais destaques são os controles sensíveis ao toque, certificação IPX5 com resistência a respingos de água e emparelhamento inteligente com o smartphone. Com bateria que promete autonomia de 18 horas combinando o fone e o estojo, é possível adquirir o modelo Bluetooth 5.1 por a partir de R$ 169.

9 de 9 JBL Tune 115TWS é um modelo in-ear que acompanha ponteiras de silicone — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 115TWS é um modelo in-ear que acompanha ponteiras de silicone — Foto: Divulgação/JBL

Outro destaque que pode competir com o modelo da Edifier é o JBL Tune 115TWS. O modelo intra-auricular promete bons níveis de graves e 21 horas de tempo de reprodução, combinando a carga dos fones e da case. Com tecnologias Dual Connect, é possível ouvir música com um dispositivo e atender chamadas com o outro, além de usar apenas um dos lados enquanto o outro carrega. É possível comprar o modelo da JBL por cifras que partem de R$ 220 na Amazon.

No vídeo abaixo, saiba mais sobre o fone JBL Tune 500 BT

