Edifier X3 é bom? Veja preço e detalhes do fone de ouvido Bluetooth

É possível comprar o acessório de áudio, nas cores branco e preto e com acabamento fosco, a partir de R$ 135. A seguir, o TechTudo apresenta os principais detalhes sobre o Edifier X3. Confira a ficha técnica e saiba se ele é uma boa opção para você.

Ficha técnica do Edifier X3

Preço: R$ 135

Peso: 4 g por fone

Dimensões: fone: 1,7 x 2,5 cm; estojo: 5,3 x 5,4 x 2,4 cm

Cores: preto e branco

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz – 20.000 Hz

Driver de áudio: 6 mm

Sensibilidade 95 dB

Bluetooth: versão 5.0

Autonomia da bateria: 6 horas (fones) e 18 horas (estojo)

Alimentação: micro USB

Tempo de recarga: 1,5 hora

Extras: IPX5, codec aptX 5.0

Design

O X3 possui um visual sóbrio e que promete ergonomia para o uso no dia a dia. O encaixe no ouvido é feito por meio de ponteiras de silicone, que prometem ergonomia e segurança para evitar que os dispositivos caiam durante o uso. O modelo é arredondado, o que facilita a disposição no ouvido.

Disponível nas cores preto e branco, o fone é feito em plástico e o par pesa cerca de 8 g. O acabamento fosco pode garantir mais aderência ao segurar o acessório com as pontas dos dedos. Cada fone mede 2,5 cm de altura e 1,7 cm de largura.

O estojo de recarga da bateria possui o mesmo acabamento fosco dos fones e dimensões de 4 cm de altura, 5,3 cm de largura e 2,4 cm de profundidade. Por ser uma case pequena, o transporte pode ser feito até mesmo no bolso da calça com facilidade.

O X3 ainda possui certificação IPX5, o que garante mais possibilidades de uso do fone. O modelo pode ser uma boa opção para quem deseja um aparelho com visual simples e pequeno, mas que possa entregar proteção contra água, ergonomia e fácil transporte.

Funcionalidades

Além da reprodução de suas playlists favoritas, o X3 possui algumas funcionalidades que podem apresentar mais segurança no uso e também praticidade para o usuário. Com o design IPX5, o dispositivo possui resistência contra água e suor, o que o torna uma opção para ouvir músicas durante a prática de atividades físicas sem preocupações.

O modelo ainda apresenta os controles sensíveis ao toque como um diferencial que pode auxiliar no gerenciamento das músicas e também para atender chamadas de voz sem ter que retirar o celular do bolso. Com um toque, é possível pausar ou reproduzir a música e atender ou desligar a chamada. Três toques retrocedem a música e dois toques pulam para a próxima. Apertando o controle touch por dois segundos, é possível acionar a assistente de voz do smartphone.

A ficha técnica do X3 também apresenta, como destaque, uma conexão mais rápida com o celular. Com ela, assim que removidos do estojo, os fones são ativados e emparelhados automaticamente. Seu Bluetooth versão 5.0 promete baixo consumo de energia, que permite aproveitar o uso do fone por mais tempo, e estabilidade na transmissão. Por fim, a tecnologia cVc 8.0 é apresentada como o aprimoramento do microfone para chamadas com redução dos ruídos.

Qualidade do som

O X3 é um fone de ouvido true wireless de entrada e que promete entregar qualidade sonora no padrão da categoria. O destaque do dispositivo é a decodificação de áudio aptX, da Qualcomm. O codec de baixa latência promete alta performance para melhorar a qualidade do que está sendo reproduzido. Além disso, ele também proporciona uma melhor sincronia entre áudio e vídeo, para quando o usuário está assistindo a algum conteúdo no YouTube, por exemplo.

O modelo apresenta resposta de frequência com cobertura de 20 Hz a 20.000 Hz. O driver de áudio possui 6 mm e a sensibilidade é de 95 dB. A ficha técnica do X3 ainda aponta áudio de 16 bits com taxa de frequência de áudio 44.1 KHz.

O acessório pode agradar os usuários que buscam um modelo simples para uso no dia a dia. O X3 consegue proporcionar boa qualidade de som para ouvir em casa, na academia, no transporte público e até mesmo no trabalho. Suas ponteiras de silicone ainda podem proporcionar, de forma passiva, o cancelamento de ruídos, o que tende a deixar a experiência de uso mais imersiva.

Bateria

Mesmo sendo um modelo pequeno, o X3 promete entregar bom desempenho no tempo de reprodução das músicas. Os usuários que precisam de um dispositivo compacto e que tenha autonomia de longa duração podem optar pelo modelo, que assegura seis horas contínuas de música. Além disso, é possível obter três cargas completas com o estojo, que consegue armazenar 18 horas, totalizando 24 horas de carga.

É válido lembrar que as informações sobre a autonomia da bateria do produto descritas na ficha técnica são obtidas por meio de testes da Edifier. O tempo real de uso dos fones de ouvido pode variar no dia a dia.

Preço e garantia

No site oficial da Edifier, é possível comprar o X3 por R$ 189 no pagamento parcelado, ou por R$ 179 à vista pelo boleto ou PIX, o que aplica um desconto de 5% no valor final. O fone de ouvido pode ser adquirido pela Amazon por a partir de R$ 135.

A fabricante oferta 12 meses de garantia para caso o produto apresente defeitos de fabricação. O período começa a ser contado a partir da emissão da nota fiscal de compra do acessório de áudio.

Principais concorrentes

Dentro da faixa de preço abaixo dos R$ 200 é possível encontrar na Amazon algumas opções que concorrem com o Edifier X3. Uma opção é o modelo QCY T17, fone sem fio que apresenta conexão Bluetooth 5.1 e design in-ear. Sua bateria é seu principal destaque, prometendo 26 horas de áudio que ficam divididos entre 8 horas nos fones e 18 no estojo de recarga. O acessório também possui controles sensíveis ao toque e pode ser adquirido por a partir de R$ 119.

Outro destaque que rivaliza com o fone da Edifier é o i2GO TWS Air PRO Go. Com conexão Bluetooth 5.0, o fone de ouvido ainda apresenta tecnologia TWS e reforço dos graves, que prometem nitidez em qualquer música. Na Amazon, o acessório pode ser comprado por cifras que partem de R$ 173.

