Emojis mais usados no Instagram e Facebook são revelados; veja quais são

Os emojis mais utilizados no Facebook e no Instagram foram divulgados nesta sexta-feira (15) pela Emojipedia, enciclopédia de emojis online. As opções, que são especificadas de acordo com o tipo de uso - por exemplo, na bio e/ou em comentários -, incluem a bola de futebol (⚽️) e a xícara de café (☕️). Para a lista, que foi anunciada em comemoração ao Dia Mundial do Emoji, celebrado no próximo domingo (17), levou em consideração usuários tanto de iPhone (iOS) quanto de Android. Confira a seguir os emojis mais utilizados no Facebook e Instagram no Brasil e no mundo.