FaceApp volta a fazer sucesso com filtro 'Baby Maker'; saiba funções

O FaceApp, aplicativo editor de imagens disponível para baixar no Android e iPhone (iOS), voltou a fazer sucesso nas redes sociais nesta semana por causa do filtro "Baby Maker", que permite descobrir como seria o filho do casal. Segundo dados do Google Trends, ferramenta que monitora as buscas feitas no Google, houve aumento repentino em pesquisas por termos relacionados ao app, como "faceapp filhos". O aplicativo, que causou polêmica em 2020 pela política de dados, conta ainda com outros filtros populares, como o de troca de gênero e o de envelhecimento.