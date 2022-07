Facebook vai reduzir conteúdos políticos do seu feed; entenda impacto

O Facebook vai diminuir a distribuição de conteúdos políticos no feed da rede social no Brasil. A mudança, que acontece a três meses do pleito eleitoral de 2022, foi anunciada pela Meta na quinta-feira (7), e já estava em testes no país desde fevereiro de 2021. De acordo com o que foi informado pela empresa no comunicado oficial, a medida foi implementada em resposta aos usuários da plataforma — que, em feedback, solicitaram ver menos materiais de cunho político em seus feeds. A novidade será válida para a versão web e para o aplicativo, e reduzirá a quantidade de conteúdos do tipo que apareçam na sua timeline somente pelas interações de seus amigos — ou seja, como quando alguém curte ou comenta em uma publicação, por exemplo.