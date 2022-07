Fall Guys: bug faz jogadores perderem dinheiro em compras indesejadas

Fall Guys parece estar sofrendo com bugs, segundo relatos de usuários. O game estaria realizando compras indesejadas com Show Bucks, a moeda virtual adquirida com dinheiro real. O caso veio à tona na rede social Reddit , onde mais de 100 pessoas afirmam ter tido o problema e perdido dinheiro. De acordo com jogadores que entraram em contato com o suporte da produtora Mediatonic, a empresa está ciente das compras indevidas, mas ainda não ofereceu reembolsos. Fall Guys se tornou, recentemente, um jogo gratuito para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X / S , PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One , Nintendo Switch e PC pela Epic Games Store .

1 de 2 Fall Guys recebe reclamações de usuários sobre bugs que estão causando perda de Show Bucks, moeda virtual adquirida com dinheiro real — Foto: Reprodução/Mediatonic Fall Guys recebe reclamações de usuários sobre bugs que estão causando perda de Show Bucks, moeda virtual adquirida com dinheiro real — Foto: Reprodução/Mediatonic

👉 Fall Guys grátis está no Xbox Cloud Gaming? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

Os bugs parecem ocorrer na loja de cosméticos de Fall Guys, onde são vendidas fantasias, emotes e outros itens. Um dos mais comuns, segundo usuários, acontece ao experimentar um item com a função de prévia, o que pode gerar uma compra sem que os jogadores tenham decidido comprá-lo. Uma das pessoas comentou que saiu da janela do jogo no PC para realizar outras tarefas no computador e, ao retornar, percebeu que as teclas pressionadas fora do game efetuaram uma compra.

Há também relatos de itens que aparecem com preço em Kudos, moeda virtual obtida no game e que mudam para Show Bucks na hora de efetuar a compra. Alguns jogadores garantem ainda que suas Show Bucks desapareceram após jogar o game no Nintendo Switch.

Um usuário de apelido "hold_my_cococa" criou um tópico na rede social Reddit para reunir os relatos dos jogadores sobre o assunto. Logo, o fio já contava com mais de 100 reclamações, algumas acompanhadas por imagens e vídeos dos bugs em ação. Em alguns dos casos, a suspeita é que o problema possa se tratar de teclas acumulando múltiplas funções, como um mesmo botão atribuído para prévia e compra.

2 de 2 Recentemente, Fall Guys ficou disponível de graça e com cross-play entre todas as plataformas — Foto: Divulgação/Epic Games Recentemente, Fall Guys ficou disponível de graça e com cross-play entre todas as plataformas — Foto: Divulgação/Epic Games

Várias das pessoas no tópico afirmam terem entrado em contato com o suporte da Mediatonic, mas recebido apenas uma mensagem padrão que estão cientes do problema, mas que não emitem reembolsos para compras por Show Bucks.

As Show Bucks foram introduzidas em Fall Guys em 21 de junho quando o game realizou sua transição para se tornar gratuito e passou a ser exclusivo da Epic Games Store no PC. Segundo as regras no site da Mediatonic, todas as compras efetuadas no game com Kudos ou Show Bucks são definitivas e não são passíveis de reembolso. No entanto, usuários reclamaram no tópico de que esta regra não deveria valer para o caso de bugs e pediram por mudanças, como confirmar as compras ao segurar um botão e mais janelas de confirmação com opções de cancelamento.