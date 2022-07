FalleN planeja se aposentar do CS:GO em 2023 e fala sobre futuro

Gabriel " FalleN " Toledo, um dos maiores jogadores brasileiros da história do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , planeja se aposentar em 2023. A informação foi confirmada pelo próprio FalleN em entrevista realizada para o programa "Monkey Business Show", da OG Esports, na última terça-feira (26). Além de comentar sobre outros assuntos, como a comunidade de CS:GO do Brasil e até Dota 2 , ele lembrou que já vem pensando em parar de jogar há algum tempo e que o momento de pendurar mouse e teclado deve acontecer na metade do próximo ano.

Apesar da aposentadoria como jogador, FalleN afirmou que deseja permanecer no ambiente competitivo do CS:GO. Uma das possibilidades é se tornar um treinador, mas se preparar para conciliar da nova atividade com sua vida pessoal seria semelhante ao que faz como jogador. Dessa forma, focar mais na produção de conteúdo aparece como uma opção mais confortável para ele.

1 de 2 FalleN afirmou que planeja se aposentar como jogador em 2023 — Foto: Divulgação/ESL FalleN afirmou que planeja se aposentar como jogador em 2023 — Foto: Divulgação/ESL

👉 O que é CS:GO Stash? Tire as dúvidas no Fórum do TechTudo

FalleN já possui uma notável presença em plataformas como Twitch e YouTube, onde busca se aproximar da comunidade de CS:GO e ajudar no crescimento de novos jogadores. Ele mencionou que gosta bastante dessa atividade e que seria muito interessante nessa nova fase de sua vida, pois poderia permanecer muito mais tempo em casa ao lado de sua família. Vale lembrar que FalleN ainda conta com outros projetos em andamento, como a Gamers Club e a FalleN Store.

A entrevista completa está disponível no canal do YouTube da OG e conta com legendas em português. O papo de pouco mais de uma hora foi realizado com Johan "N0tail" Sundstein, lenda do Dota 2 e fundador da OG, e o CEO JMR Luna.

No momento, FalleN segue jogando profissionalmente com seus amigos na Imperial Esports. O projeto, chamado "Last Dance", é inspirado no documentário da Netflix que conta a história da última temporada de Michael Jordan na NBA com a camisa do Chicago Bulls. Ao lado dele, estão Fernando "fer" Alvarenga e Lincoln "fnx" Lau, dois companheiros que estiveram com ele na Luminosity Gaming e na SK Gaming, e conquistaram diversos títulos, com destaque para a MLG Major Columbus 2016 e a ESL One: Cologne 2016.

O próximo grande torneio de FalleN e seus companheiros será em outubro no RMR das Américas, o principal classificatório para o IEM Rio Major 2022. Será a chance para a Imperial se redimir após uma sequência de resultados abaixo do esperado e ter a chance de jogar na frente da plateia brasileira na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Antes, a Imperial já tem compromisso marcado na ESL Challenger Melbourne 2022, competição que acontece em setembro.

2 de 2 Enquanto não chega o momento de se aposentar, FalleN segue liderando a Imperial na segunda metade da temporada competitiva de CS:GO de 2022 — Foto: Divulgação/PGL Enquanto não chega o momento de se aposentar, FalleN segue liderando a Imperial na segunda metade da temporada competitiva de CS:GO de 2022 — Foto: Divulgação/PGL