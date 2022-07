Filho de Maurício de Sousa compra placa de vídeo e recebe potes de areia

Em um segundo vídeo, publicado dias depois, o consumidor deixou explícito que a placa de vídeo foi vendida e transportada pela Amazon, e não a partir de outra loja no esquema de marketplace. Quando tentou entrar em contato com a empresa, Maurício relatou dificuldades no atendimento, o que o motivou a compartilhar a experiência nas redes sociais.

Por sorte, ele tem o costume de gravar o recebimento de produtos mais caros e conseguiu registrar a fraude. O primeiro vídeo de seu canal no TikTok relatando a história já possui mais de 4 milhões de visualizações e 500 mil curtidas. Com o apoio do público, Maurício agora deseja o reenvio da placa de vídeo, assim como sugere o Artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor: