For Honor está grátis para PC, PS4 e PS5; veja como baixar e requisitos

For Honor , jogo de ação medieval, está disponível para download e teste de graça por tempo limitado. A oferta é válida para usuários de PC e de consoles PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) até a próxima quinta-feira (3). Isso significa que será possível experimentar o jogo, mas que ele não ficará na sua biblioteca permanentemente. A Ubisoft ressalta, no entanto, que o progresso será transferido caso os players adquiram o game posteriormente. A seguir, confira mais detalhes sobre o título de ação e como baixá-lo.

Como baixar?

Para baixar e jogar For Honor gratuitamente, basta acessar a página oficial da promoção (https://freeweekend.ubisoft.com/for-honor/pt-PT) ou ir diretamente à sua plataforma de preferência e obter o jogo até às 13h (horário de Brasília) do dia 3 agosto. Com todos os modos multiplayer e mapas inclusos, a Starter Edition de For Honor é oferecida para consoles PlayStation, via PS Store, e para PC, através das plataformas Ubisoft Connect, Steam e Epic Games Store.

Usuários de PS4 e PS5 também podem buscar pelo título na loja virtual da Sony pelo console. Assim, o download começará imediatamente. Vale ressaltar que For Honor ainda faz parte do catálogo do PS Plus, do Xbox Game Pass e do Ubisoft+, então usuários de ambos os serviços podem jogá-lo sem custos adicionais a qualquer momento.

História e gameplay

For Honor é um game de ação medieval em terceira pessoa lançado pela Ubisoft em 2017. A história se passa séculos após uma catástrofe natural ter unificado todas as nações, causando um conflito entre três povos pelo domínio local. Para defender a honra de suas facções, os jogadores entram em campos de batalha brutais, onde controlam guerreiros vikings, samurais ou cavaleiros.

O jogo possui uma campanha single-player dividida em três capítulos onde é possível atacar diversos castelos e fortalezas. Entretanto, esse modo serve sobretudo como um tutorial para os jogadores mais novatos. Na verdade, o foco de For Honor está no modo multiplayer, que oferece uma experiência competitiva e cooperativa com amigos em mais de 20 mapas diferentes.

Os players contam com uma série de classes à disposição, com variações de habilidade e armas. Dessa maneira, For Honor permite que você escolha a melhor estratégia para entrar em combates que, aliás, são bem complexos e intimidadores inicialmente. Os jogadores precisam, por exemplo, escolher em tempo real a direção onde vai atacar ou defender e também a intensidade dos golpes.

Requisitos mínimos

For Honor - Requisitos mínimos (PC) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64-bit) Windows 10 ou superior (64-bit) Processador: Intel Core i3-4150, AMD FX-4300 ou equivalente Intel Core i5-7500, AMD Ryzen 5 1400 ou equivalente Memória RAM: 4 GB 8 GB Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 (2 GB) ou AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 (2 GB) NVIDIA GeForce GTX1080 (3 GB ou mais) ou AMD Radeon RX580 (4 GB ou mais) Armazenamento: 90 GB 90 GB

