Forno elétrico: como escolher o tamanho ideal

Qual é o forno elétrico ideal para você? Seja para equipar uma nova cozinha, para substituir o velho fogão e forno a gás ou para ter os preparos quentinhos sobre a mesa, esse equipamento tem diversas vantagens. O Shoptime ajuda você a escolher o seu novo forno de cozinha com o tamanho perfeito para sua família.

Como escolher um forno elétrico, de acordo com a capacidade?

O consumidor encontra modelos de forno elétrico para praticamente todos os perfis e tamanhos de cozinha.

Os fornos portáteis, com capacidade entre 10 L e 20 L, são recomendados para quem tem pouco espaço, mora sozinho ou casais sem filhos. Eles conseguem preparar receitas pequenas ou reaquecer pratos, como aqueles pedaços que sobraram da pizza de ontem.

Também podem ser usados para complementar os processos em uma cozinha completa ou para manter uma receita quentinha em cima da mesa. Quando não estão em uso, são fáceis de guardar em um armário ou prateleira da despensa.

Os fornos elétricos de bancada com capacidade entre 20 L e 40 L têm tamanho equivalente a um micro-ondas de médio a grande, ou seja, não são fáceis de levar para a mesa. Eles podem ser instalados em uma bancada, um nicho ou um móvel com respiro para circulação de ar.

Esses modelos intermediários já são indicados para funcionar como forno principal da casa, pois conseguem preparar porções maiores para quatro pessoas e para famílias com filhos. Também podem ser instalados em cozinhas maiores, para complementar os preparos em conjunto com um fogão completo.

E os fornos elétricos acima de 40 L são feitos para substituir totalmente o fogão, em combinação com um cooktop. E assim como os cooktops, os modelos de forno de embutir são mais sofisticados, exigindo uma marcenaria planejada e instalação adequada, para um visual de cozinha contemporânea.

Mas também existem fornos elétricos de grande capacidade para bancadas. Em todos esses modelos maiores, o amplo espaço interno permite dois ou mais preparos ao mesmo tempo, o que é perfeito para famílias numerosas, para quem recebe amigos para refeições e também para quem trabalha com gastronomia e cozinha para fora.

Vale a pena investir em um forno elétrico?

Um forno elétrico consegue dar conta de qualquer receita que você prepara no forno convencional a gás. Alimentado pela eletricidade, basta ligar o equipamento em uma tomada estável para que ele esteja pronto para esquentar e começar a assar suas receitas.

Por não exigir ligação de gás, o forno elétrico oferece mais liberdade para sua instalação, o que é importante para quem mora em casa e apartamento antigo ou está montando uma nova cozinha e não deseja fazer um quebra-quebra de encanamentos. Dispensar o uso de botijão de gás também é ponto positivo para a segurança.

Uma das grandes vantagens dos fornos elétricos é a precisão. Com a seleção de temperatura e de tempo de cozimento, é possível controlar todo o processo com mais perfeição.

Muitos equipamentos contam com painel ou seletor digital, o que ajuda a escolher exatamente as temperaturas desejadas e ainda acrescenta funções, como timer e programação do funcionamento.

Os fabricantes indicam que os fornos mais modernos são cada vez mais eficientes, com novos materiais revestindo o interior, melhorando a distribuição e manutenção do calor. Eles chegam a reduzir o consumo de energia em 30%, na comparação com fornos elétricos antigos, segundo os fabricantes.