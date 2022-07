Fortnite Verão Não Esquenta: veja recompensas e como participar do evento

O evento "Verão Não Esquenta" começou nesta quinta-feira (21) no Fortnite . A novidade leva ao Battle Royale uma série de tarefas especiais para os jogadores, que poderão ganhar recompensas como experiência, acessórios e trajes temáticos. O evento ocorrerá até o dia 9 de agosto de 2022, mas é importante ressaltar que algumas das atividades terão um tempo menor para serem concluídas. Confira, a seguir, todas as tarefas para realizar no evento, o período em que elas estarão disponíveis e as recompensas por concluir cada uma delas.

Ao todo, o Verão Não Esquenta terá quatro tipos de tarefas: Patrocínio, Propaganda, Recall de Produtos e Reconstrua o Bairro. O evento começa com as Tarefas Patrocínio, que ficarão disponíveis gradativamente no período que vai desta quinta-feira (21) até o próximo sábado (23). Nelas, o jogador precisará carregar placas da Não Esquenta, passar pelo circuito da corrida de barco e fazer outra pessoa dançar no ritmo da música.

Essa primeira leva de tarefas poderá render três tipos de recompensas. São elas:

Experiência

Acessório para as Costas Seu Amiguinho Sorvetinho

Estilo Miausculitano do Acessório para as Costas Seu Amiguinho Sorvetinho

Entre os dias 24 e 27 de julho, começarão a ficar disponíveis as Tarefas Propaganda. Dessa vez, o jogador terá que dançar no ritmo da música para concluir as tarefas. Além disso, há atividades de vender de porta em porta, fazer manobras de barco e distribuir docinhos de brinde. As recompensas por concluir essas tarefas são:

Experiência

Estilo Flurry Peixástico do Acessório para as Costas Seu Amiguinho Sorvetinho

Depois, do dia 28 de julho até 3 de agosto, entram em vigor as Tarefas Recall de Produtos. Não há muita explicação a respeito delas, mas as recompensas atribuídas às atividades são:

Experiência

Estilo Fofforango do Acessório para as Costas Seu Amiguinho Sorvetinho

Música do Lobby Nem Suei

Vale lembrar que ainda há mais alguns prêmios dependendo do número de tarefas que cada jogador concluir. Entre eles:

Estilo Sorbet de Banana do Acessório para as Costas Seu Amiguinho Sorvetinho (3 Tarefas)

Asa-delta Guarda-sol da Não Esquenta (7 Tarefas)

Gesto Rotação Quente (14 Tarefas)

O evento ainda irá recompensar os jogadores que contribuírem na reconstrução das torres tortas. Este é o Bairro 2.0, uma iniciativa para os criadores enviarem seus próprios designs dos locais para serem votados pela comunidade. Os vencedores terão suas criações incluídas nos modos Battle Royale e Construção Zero. Também é possível concluir as Tarefas Reconstrua o Bairro para ganhar experiência, Rastro de Fumaça, Picareta e um Acessório para as Costas.

As atividades em questão vão ter a duração do Verão Não Esquenta, tendo início no dia 21 de julho e encerrando dia 9 de agosto. Essas tarefas estarão divididas em três categorias:

Doe Barras para votar em projetos de construção do Bairro.

Sobreviva a Fases da Tempestade durante o Evento Reconstrua o Bairro

Elimine oponentes durante o evento Reconstrua o Bairro.

Assim como nas anteriores, o jogador também poderá ganhar itens com base no número Tarefas Reconstrua o Bairro concluídas. Os itens são:

Rastro de Fumaça Fitaplâncton (3 estágios)

Picareta Picaretroska (7 estágios)

Acessório para as Costas Ouro-Boris (12 estágios)

Por fim, o Verão Não Esquenta ainda terá itens exclusivos para os assinantes do Clube Fortnite. Todos os membros receberão automaticamente o Estilo Abraço Gelato do Acessório para as Costas durante o evento, além do estilo padrão. O jogo também está recebendo alguns trajes de verão, como Charlotte — Ceifadora, Kor — Infiltrada, Raz — Contracorrente e a nadadora profissional Medley.

Vale destacar que você pode adquirir o Pacote Guerreiros do Cais na loja de itens do Battle Royale também. Ele conta com os trajes Kor — Infiltrada e Raz — Contracorrente, além de mais uma roupa inédita para o game.