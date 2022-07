Foto do universo tirada pelo Telescópio James Webb ganha Doodle do Google

A imagem mais distante já registrada do universo é celebrada com um Doodle do Google nesta terça-feira (12). A foto foi tirada pelo Telescópio Espacial James Webb, o maior e mais poderoso telescópio já lançado ao espaço. Quase seis meses após seu lançamento, a Nasa divulgou, em um evento na Casa Branca, o primeiro registro colorido do equipamento e uma série de imagens e dados inéditos feitos a partir das observações de Webb. Ao entrar na página inicial do Google, o usuário pode ver uma pequena animação do telescópio fotografando o espaço e as imagens reais captadas pelo objeto.