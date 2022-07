Free Fire celebra 5 anos de aniversário com atualização; veja novidades

A Garena lançou, nesta quarta-feira (20), a atualização do 5° aniversário do Free Fire. O destaque do update está na segunda parte da campanha "Sua Batalha, Seu Estilo", que leva ao Battle Royale diversas mudanças na interface, incluindo detalhes como a logo, as fontes e os ícones dentro do jogo modificando a marca, mas sem afetar a essência. O game também recebeu alguns ajustes em sua jogabilidade, uma arma nova, mais eventos por recompensas e alterações em armas antigas e em personagens, visando um melhor balanceamento no Free Fire. Confira mais detalhes a seguir.