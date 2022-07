Free Fire: veja classificados e como assistir à final da COPA FF

A final da COPA Free Fire: Corrida do Milhão acontece no próximo sábado (2) às 13h, no horário oficial de Brasília. Ao todo, 12 equipes se classificaram para a decisão, onde disputam o prêmio de R$ 1 milhão. Com quatro BOOYAHS! acumulados na primeira fase, o Fluxo finalizou a tabela de classificação na liderança e chega à final como favorito ao lado da LOUD, segunda colocada com apenas dois pontos de diferença, e TSM FTX, que fechou o Top 3. A transmissão será realizada nos canais oficiais do Free Fire Esports no YouTube, na BOOYAH! Live, e no TikTok. O canal aberto RedeTV! também estará transmitindo a decisão.