Galaxy A73 vs Galaxy A72: o que muda nos celulares Samsung

O Galaxy A73 5G e o Galaxy A72 integram a linha dos modelos intermediários da Samsung . Ambos se destacam pelo custo benefício, atualmente podem ser encontrados no marketplace da Amazon com desconto em relação ao preço de lançamento. O A73 5G está disponível por R$ 2.977 , enquanto o A72 é encontrado por R$ 2.450 . Os dispositivos compartilham de especificações parecidas, como bateria de 5.000 mAh, tela de 6,8 polegadas. Em contrapartida, trazem diferenças no processador e na memória RAM. Confira no comparativo a seguir todos os detalhes dos smartphones.

2 de 7 Galaxy A73 5G da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 5G da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

3 de 7 Os dois smartphones da Samsung apresentam painel de 6,7 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Os dois smartphones da Samsung apresentam painel de 6,7 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

Os smartphones da fabricante sul-coreana apresentam semelhanças no que diz respeito à tela e ao design. Ambos contam com painel de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. O display Super AMOLED do A72 apresenta taxa de atualização de 90 Hz. Enquanto isso, o Galaxy A73 5G conta com display Super AMOLED Plus com taxa de atualização de 120 Hz, responsável por entregar mais fluidez aos movimentos e maior nitidez às imagens e vídeos.

O arranjo fotográfico está organizado da mesma forma em ambos dispositivos: verticalmente, sob um módulo retangular pouco ressaltado no canto superior esquerdo na mesma cor do aparelho. Outro ponto em comum é a construção da parte frontal: os dois telefones possuem corpo alongado com bordas finas e arredondadas, além de um furo na parte superior central para abrigar a câmera de selfies.

Câmeras da Samsung

O A73 5G e o A72 apresentam diferenças em relação ao conjunto quádruplo de lentes, considerado o destaque de ambos.

4 de 7 Galaxy A73 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 — Foto: Divulgação/Samsung

A câmera quadrupla do Galaxy A73 5G é composta por um sensor principal de 108 MP, seguido pela lente ultrawide 12 MP, sensor de profundidade e macro de 5 MP. A câmera frontal faz registros com qualidade de 32 MP e os vídeos são gravados em 8K a 30 FPS (quadros por segundo).

Em resumo, fica organizado da seguinte forma:

Câmera principal: 108 MP (f/1,8)

Câmera ultrawide: 12 MP (f/2,2)

Profundidade: 5 MP (f/2,4)

Câmera Macro: 5 MP (f/2,4)

Câmera frontal: 32 MP (f/2,2)

O aparelho da Samsung conta ainda com sistema HDR, detecção facial, estabilização óptica de imagens, Modo Panorâmico, Modo Noturno, auto foco e LED flash. Além do Zoom Óptico Híbrido para capturar objetos distantes com mais facilidade.

5 de 7 Conjunto quádruplo de câmeras é destaque no Galaxy A72 — Foto: Divulgação/Samsung Conjunto quádruplo de câmeras é destaque no Galaxy A72 — Foto: Divulgação/Samsung

Já o Galaxy A72 possui uma câmera principal de 64 MP, uma ultrawide de 12 MP, uma lente macro de 8 MP e um sensor de profundidade de 5 MP.

O conjunto é organizado da seguinte maneira:

Sensor principal de 64 MP (f/1,8)

Câmera ultrawide de 12 MP (f/2,2)

Câmera macro de 8 MP (f/2,4)

Sensor de profundidade de 5 MP (f/2,4)

Câmera frontal de 32 MP (f/2,2)

O smartphone apresenta ainda sistema HDR, detecção facial, modo noturno, modo panorâmico, estabilizador óptico de imagem e LED flash. Além do zoom óptico de três vezes e zoom digital de até 30 vezes. Os vídeos são gravados a 4K a uma velocidade de 30 FPS e a câmera lenta tem 240 FPS.

Desempenho e armazenamento

O Galaxy A73 5G conta com o chip Snapdragon 778G da Qualcomm, que possui oito núcleos que atingem velocidade máxima de 2,1 GHz. O processador atua em conjunto com a memória RAM de 8 GB. Já o A72 aposta no chip Snapdragon 720G da Qualcomm — um octa-core com velocidade máxima de 2,3 GHz — e na RAM de 6 GB.

Os dois smartphones contam com armazenamento de 128 GB e há possibilidade de expansão via cartão microSD de até 1 TB.

Bateria dos celulares

6 de 7 Bateria do Galaxy A72 e A73 5G tem capacidade de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung Bateria do Galaxy A72 e A73 5G tem capacidade de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

A capacidade da bateria é outro recurso semelhante entre os smartphones da Samsung. O componente tem capacidade máxima de 5.000 mAh com promessa de autonomia de até dois dias a depender do uso do aparelho.

No A73 5G, a fabricante sul-coreana promete até 18 horas de uso de internet 4G e até 21 horas de reprodução de vídeos. Já no A72, a Samsung promete 146 horas de reprodução de áudio, 23 horas de vídeo e até 20 horas de navegação na web. Além disso, os dois celulares contêm carregadores rápidos de 25 W.

Versão do Android

O Galaxy A73 5G sai de fábrica rodando o sistema operacional mais recente do Google, o Android 12, em conjunto com a interface One UI 4.1. Dentre as atualizações que a interface oferece, podem ser destacadas as novas funcionalidades da galeria e o Smart Widget, que permite aos usuários empilhar até sete aplicativos e visualizá-los deslizando para os lados.

Já o Galaxy A72 foi lançado com o Android 11 e a interface UI 3.1. A Interface personalizada da Samsung traz recursos como o Eye Comfort Shield, um filtro de luz azul que deixa a visualização da tela do aparelho mais confortável. E o Single Take que permite fazer uma sequência de fotos ou vídeos com apenas um toque no obturador da câmera. O smartphone de 2021 já está recebendo a atualização do sistema.

Recursos adicionais

7 de 7 A73 5G e A72 apresentam proteção contra água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung A73 5G e A72 apresentam proteção contra água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung

Os dois smartphones da Samsung apresentam ainda certificação IP67 que confere proteção contra respingos d’água e poeira. Na prática isso quer dizer que os celulares podem ficar submerso a uma profundidade máxima de 1 metro por até 30 minutos.

Eles diferem na conexão móvel: enquanto o Galaxy A72 oferece apenas o suporte 4G, o modelo mais recente apresenta a conexão 5G DSS. Vale ressaltar que essa transmissão de dados ainda não é o 5G operando em capacidade máxima, mas possibilita conexões mais rápidas que no 4G convencional.

Preços e descontos dos Galaxy

O Galaxy A73 5G chegou ao mercado brasileiro em abril de 2022 por R$ R$ 3.799. Atualmente, o smartphone é encontrado no marketplace da Amazon por R$ 2.977 - desconto de R$ 822. Por sua vez, o Galaxy A72 foi lançado em março de 2021 com o valor inicial de R$ 3.799. O celular está disponível no varejo online por R$ 2.450, queda de R$ 1.349.

Confira as especificações técnicas dos smartphones da Samsung na tabela abaixo:

Galaxy A73 5G x Galaxy A72 Especificações Galaxy A73 5G Galaxy A72 Lançamento Abril de 2022 Março de 2021 Preço de lançamento R$ 3.799 R$ 3.799 Preço atual R$ 2.977 R$ 2.450 Tela 6,7 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processador Snapdragon 778 5G (octa-core de até 2,1 GHz) Snapdragon 720G (octa-core de até 2,3 GHz) Memória RAM 8 GB 6 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1024 GB sim, microSD de até 1TB Câmera traseira quádrupla - 108, 12, 5 e 5 MP quádrupla - 64, 8,12 e 5 MP Câmera frontal 32 MP 32 MP Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Sistema operacional Android 12 Android 11 Dimensões e peso 163,7 x 76,1 x 7,6 mm; 181 g 165 x 77,4 x 8,4 mm; 203g Cores Azul, branco e cinza Azul, branco, preto e violeta

Com informações de Samsung (1/2)