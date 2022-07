Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy Note 10 Plus: o que muda nos celulares

Os smartphones ainda são referências da categoria premium. Nas especificações estão telas que já foram consideradas as melhores do mercado, além de câmeras potentes em ambos os modelos. Conheça as semelhanças e diferenças entre os Galaxy nas linhas a seguir.

Confira os detalhes do Galaxy Note 20 no vídeo abaixo

Tela e design

A construção dos celulares é similar, mas o Note 20 Ultra é mais pesado que o antecessor. São 208 gramas frente às 196 do Note 10 Plus. De modo geral, ele é um aparelho maior, com aumento inclusive da tela, que foi de 6,8 para 6,9 polegadas. Os dois celulares são construídos com vidro no corpo do aparelho, mas enquanto as bordas do Note 10 Plus são de alumínio, as bordas do Note 20 Ultra são feitas de aço inoxidável, mais resistente a arranhões e amassados.

A caneta inteligente S Pen fica alojada na parte inferior de ambos os telefones. Basta pressionar a área para soltá-la e usá-la no smartphone. Ao observar a parte inferior, porém, nota-se que não há entrada para fones de ouvidos padrão, sendo a entrada USB-C adotada tanto para carregamento quanto para uso dos fones de ouvido.

As telas dos smartphones são feitas em vidro reforçado para protegê-las de impactos e riscos, sendo a tecnologia Gorilla Glass 6 para o Note 10 Plus e o Gorilla Glass Victus, mais recente, para o Note 20 Ultra. Ambos os celulares contam com painéis de AMOLED, que exibe imagens bastante fluidas, com cores vibrantes e nítidas, mas há uma diferenciação entre eles. O painel do Galaxy Note 10 Plus é o AMOLED Dinâmico e do Galaxy Note 20 Ultra é o AMOLED Dinâmico 2X, uma evolução do anterior.

No momento do lançamento do Galaxy Note 10 Plus, sua tela foi apontada como a melhor já feita até então. Por isso, é natural que a Samsung tenha se esforçado para melhorá-la ainda mais. Assim, a tela do Note 20 Ultra trouxe tudo da tela anterior junto com uma taxa atualização de imagens que pode chegar aos 120 Hz, o dobro do encontrado em smartphones básicos. Essa diferença deve ser sentida principalmente no uso de jogos com maiores transições de imagens, que farão bom uso da tecnologia.

Apesar da ausência da entrada de 3,5 mm para fones de ouvido, os dois telefones ainda oferecem com recursos cada vez mais escassos em celulares de ponta como a inclusão na caixa do carregador e do fone adaptado ao modelo. E vale mencionar que os dois também têm certificação IP68 contra a entrada de água e poeira.

O Galaxy Note 20 Ultra está disponível nas cores preto, branco e bronze (que lembra um rosa metálico). Já o Galaxy Note 10 Plus é oferecido em preto, branco e Aura Glow, uma tonalidade especial que muda de cor a depender da incidência de luz.

Câmera dos Galaxy Note

As câmeras da linha Note sempre foram referência de qualidade. Sob a tela está uma discreta câmera para selfies, centralizada e sem notch. Aqui há uma igualdade entre os celulares já que o sensor dos dois tem 10 megapixels. Mas há uma grande diferença na câmera principal. Apesar de contar com câmeras potentes, o módulo principal do Galaxy Note 20 Ultra é bem superior, conforme apurado no teste do TechTudo.

O Note 20 Ultra tem uma câmera principal de 108 megapixels com foco a laser, o que deve facilitar a vida do usuário e permite literalmente apontar o telefone e registrar as fotos. Há também uso de inteligência artificial na câmera que possibilita ajustes automáticos de contraste, exposição e ISO, entre outros atributos. O grande tamanho do sensor facilita a vida do usuário e gera imagens bem definidas, além de possibilitar o uso do zoom digital sem perda de qualidade.

E por falar em zoom, ele também é um destaque do Note 20 Ultra. A teleobjetiva, que tem estabilização ótica, proporciona zoom de até 5 vezes, apenas pela movimentação das lentes. Esse zoom, aliado ao zoom digital, garante aproximação em até 50 vezes do objeto fotografado. E a gravação utilizando a câmera do Note 20 Ultra chega à resolução impressionante de 8K.

Estes são os sensores que compõem a câmera do Galaxy Note 20 Ultra 5G:

Câmera principal de 108 MP (f/1,8)

Telesobjetiva de 12 MP (f/3,0)

Ultra wide de 12 MP (f/2,2)

Frontal de 10 MP (f/2,2)

A câmera do Note 10 Plus também não faz feio, mas neste caso não há exageros. O sensor principal tem 12 megapixels, com estabilização ótica. O zoom ótico também está presente, mas com aproximação em apenas duas vezes, e o módulo de câmeras filma em resolução de "apenas" 4K. o que já é muito bom, quando comparado a outros smartphones da categoria.

O destaque fica por conta do sensor Time of Flight (ToF), também chamado de 3D, que de forma simplificada, reconhece o objeto fotografado e auxilia no registro de fotos com o fundo desfocado, e no uso da câmera para conteúdo de realidade aumentada. As câmeras do Galaxy Note 10 Plus estão organizadas da seguinte forma:

Câmera principal de 12 MP (f/2,4)

Teleobjetiva de 12 MP (f/2,1)

Ultra wide de 16 MP (f/2,2)

3D de 0,3 MP (ToF)

Frontal de 10 MP (f/2,2)

Desempenho e armazenamento

Como um diferencial frente à linha S dos respectivos anos de lançamento, tanto o Galaxy Note 10 Plus quanto o Galaxy Note 20 Ultra trazidos para o Brasil têm 256 GB de armazenamento e oferecem a possibilidade de expansão da memória para até 1 TB adicionais por meio de cartão microSD.

A igualdade se estende para a memória RAM, com 12 GB para cada um, mas acaba por aí. O processador que equipa o Galaxy Note 10 Plus é um Exynos 9825, da própria Samsung. Esse chip tem oito núcleos e pode chegar à velocidade máxima de 2,73 GHz. Trata-se de um componente com boa pontuação em análises de desempenho como a do AnTuTu, mas que apresenta performance inferior ao rival presente no Note 20 Ultra.

O processador do último Galaxy Note lançado é o Exynos 990, que de maneira geral, tem desempenho melhor que o antecessor. A performance desse processador chega a ser 22% melhor, quando no uso por núcleos, e isso se reflete em uma melhor experiência com jogos e aplicativos mais pesados. É importante enfatizar, porém, que são excelentes processadores ainda hoje, que devem entregar bom desempenho na maioria das atividades cotidianas com o uso de smartphones.

Bateria dos Galaxy Note

Os dois últimos modelos da linha Note da Samsung também contam com o carregamento rápido. A empresa coreana promete carga de até 50% da bateria em 30 minutos para o Galaxy Note 20 Ultra. Isso se deve aos 25W do carregador do modelo de 2020. Apesar disso, o Galaxy Note 10 Plus consegue ser superior ao ao seu sucessor por suportar carregamento rápido de até 45W.

Ambos os telefones contam com a função Wireless PowerShare, que permite carregar outros dispositivos por aproximação ao posicioná-los sob a tampa traseira do telefone. Esse carregamento também é rápido, e proporciona até 15W de potência. Assim o fones Samsung Galaxy Buds e os relógios Samsung Galaxy Watch podem usufruir da carga extra dos aparelhos.

Versão do Android

A Samsung tem o costume de atualizar seus smartphones por um período de quatro anos. O compromisso é com atualizações de segurança dos dispositivos. No caso do Galaxy Note 20 Ultra, além de ter um ano à frente do rival, o celular está elencado para receber o Android 12 e o One UI 4, versões mais recentes do sistema operacional da Google e da personalização da Samsung ainda em 2022.

O Galaxy Note 10 Plus também deve contar com a atualização para o sistema operacional mais recente em 2022. Apesar disso, como o aparelho foi lançado em 2019, é provável que ele fique fora da lista de celulares atualizados em breve. Além disso, o modelo sofreu recentemente com falhas no reconhecimento da digital devido ao uso de películas.

A atualização do sistema é importante já que traz mais segurança ao aparelho e implementa melhorias e novas personalizações visuais. As versões mais recentes do sistema da Samsung prometem melhorar o consumo da bateria e aprimorar a privacidade dos usuários no uso das câmeras e dos microfones. E o One UI também renovou a área de notificações do sistema operacional.

Recursos adicionais

Ambos trazem conexão NFC para pagamento por aproximação e Bluetooth 5.0, que não é o padrão mais recente mas ainda oferece boa estabilidade de conexão. Além disso, os smartphones podem usufruir do que há de melhor em conectividade Wi-Fi, já que podem se conectar a redes de 2,4 e 5 GHz, além de serem certificados para utilizar redes Wi-Fi 6, um dos padrões mais recentes e com melhor sinal.

Um recurso que diferencia a linha Note das demais linhas da Samsung é a S Pen. Além do uso na tela, é possível utilizá-la como um "controle remoto", já que o acessório se conecta via Bluetooth ao celular. Apesar disso, há uma diferença no tempo de resposta de cada smartphone. O Galaxy Note 20 Ultra tem apenas 9 milissegundos de latência entre o uso e a resposta enquanto o número pula para 42 milissegundos no Galaxy Note 10 Plus.

Preço dos celulares Galaxy Note

Confira os detalhes da ficha técnica dos Galaxy Note na tabela abaixo

Ficha técnica Especificações Galaxy Note 20 Ultra 5G Galaxy Note 10 Plus Lançamento setembro de 2020 Agosto de 2019 Preço de lançamento R$ 7.999 R$ 5.999 Preço atual R$ 4.723 R$ 5.199 Tela 6,9 polegadas 6,8 polegadas Resolução de tela Quad HD+ (3088 x 1440 pixels) Quad HD+ (3040 x 1440 pixels) Processador Exynos 990 Exynos 9825 Memória RAM 12 GB 12 GB Armazenamento 256 GB 256 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 1 TB Câmera principal Principal de 108 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP Principal de 12 MP, teleobjetiva de 12 MP, ultra wide de 16 MP e 3D Câmera frontal 10 MP 10 MP Sistema operacional Android 10 Android 9 (Pie) Bateria 4.500 mAh 4.300 mAh Dimensões e peso 164,8 x 77,2 x 8,1 mm; 208 g 162,3 x 77,2 x 7,9 mm; 196 gramas Cores bronze, preto e branco preto, branco e "aura glow"

Com informações de Samsung (1/2/3), Nanoreview, Versus e G1.