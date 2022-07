Galaxy: Samsung revela venda de 10 milhões de celulares dobráveis

A Samsung prepara o terreno para o lançamento do Galaxy Z Flip 4 e do Galaxy Z Fold 4. A nova geração será apresentada num evento Unpacked marcado para 10 de agosto. Jornalistas e parceiros comerciais poderão acompanhar diretamente de Nova York. O TechTudo fará a cobertura completa direto dos Estados Unidos. De acordo com os rumores mais recentes, o modelo Galaxy Z Flip 4 pode trazer bateria com melhor autonomia e tela externa ampliada.