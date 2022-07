Galaxy XCover 6 Pro: celular ultrarrobusto ganha nova geração

A Samsung demonstrou em vídeo o seu celular ultrarrobusto Galaxy XCover 6 Pro, que tem certificação militar como principal atrativo. Com foco total no público profissional, o aparelho possui resistência a água e alto-falantes mais altos que outros modelos da marca, justamente para ser usado na fábrica, na rua ou em locais de trabalho com mais barulho. Este também é o primeiro smartphone da fabricante em 2022 com bateria removível. O preço não foi divulgado.