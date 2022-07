Galaxy Z Flip 4: o que esperar do próximo celular Samsung dobrável

A Samsung já confirmou que vai oficializar o celular dobrável Galaxy Z Flip 4 no próximo dia 10 de agosto , junto com o Galay Z Fold 4. Faltando menos de três semanas para o lançamento oficial, diversos rumores e vazamentos que surgiram na internet até agora mostram que a gigante sul-coreana não conseguiu manter em segredo todos os detalhes sobre o novo smartphone. Espera-se uma melhora considerável na bateria, além da presença de câmeras mais avançadas.

O dispositivo será sucessor do Galaxy Z Flip 3. Lançado em setembro de 2021, chegou ao Brasil em quatro opções de cor (creme, verde, violeta e preto) com preço inicial de R$ 6.999, mas já pode ser encontrado por R$ 5.399 em lojas online. A Samsung vendeu 10 milhões de celulares dobráveis em 2021, cerca de 300% a mais que no ano anterior. A marca faz com que a gigante sul-coreana mantenha a liderança no segmento.

O design do Galaxy Z Flip 4

2 de 6 Renderização extraoficial do Galaxy Z Flip 4 — Foto: Reprodução/MySmartPrice Renderização extraoficial do Galaxy Z Flip 4 — Foto: Reprodução/MySmartPrice

Supostos esboços revelam que a nova geração do dobrável não deve trazer grandes mudanças em relação ao atual Galaxy Z Flip 3. As alterações seriam pontuais, a começar pelos botões laterais que parecem maiores. Se as imagens forem verdadeiras, podemos esperar também a presença de uma nova tonalidade de cor: o “bora”, que seria uma das nuances do roxo.

Outra aparente mudança estaria no módulo de câmera traseira, que parece maior. Esse detalhe é compatível com um vazamento anterior que cita a melhoria do conjunto fotográfico no Galaxy Z Flip 4. Sensores maiores podem significar um salto importante na captura de fotos em ambientes com iluminação menos favorável.

Tela do Galaxy Z Flip 4

3 de 6 Galaxy Z Flip 4 deve ter design muito parecido com o Z Flip 3, ganhando botões maiores — Foto: Reprodução/91Mobiles Galaxy Z Flip 4 deve ter design muito parecido com o Z Flip 3, ganhando botões maiores — Foto: Reprodução/91Mobiles

O Galaxy Z Flip 3 possui uma tela interna de 6,7 polegadas. Por fora, ele ostenta um pequeno display de 1,9 polegadas, que serve para exibir informações como hora e notificações de aplicativos. O Galaxy Z Flip 4 deve manter o painel principal em 6,7 polegadas, mas a telinha externa deve ser ampliada para 2,1 polegadas.

Espera-se ainda que o Z Flip 4 (assim como o Z Fold 4) ganhe uma nova geração de telas LTPO para smartphones dobráveis, uma tecnologia que pretende entregar taxa de atualização variável e maior eficiência energética.

Suposta ficha técnica do Galaxy Z Flip 4

4 de 6 Suposta ficha técnica do Galaxy Z Flip 4 no Geekbench revela novo processador — Foto: Reprodução/internet Suposta ficha técnica do Galaxy Z Flip 4 no Geekbench revela novo processador — Foto: Reprodução/internet

O Galaxy Z Flip 3 já ostenta o chipset Qualcomm Snapdragon 888, componente bastante veloz. Os fãs da linha podem esperar um alto poder de processamento no novo dobrável da Samsung, isso porque testes realizados em maio no Geekbench revelaram que o Galaxy Z Flip 4 virá com o novo Snapdragon 8 Plus Gen 1.

A ficha técnica obtida pelo aplicativo de benchmark menciona a existência de oito núcleos: um Cortex-X2 com frequência de até 3,19 GHz para as tarefas de máxima performance, três cores Cortex-A710 a 2,75 GHz para alto desempenho e mais quatro Cortex-A510 a 1,8 GHz para eficiência energética. Já os jogos contarão com uma GPU Adreno 730.

5 de 6 Bateria maior e velocidade superior no carregamento devem marcar nova geração do dobrável da companhia — Foto: Repredução/91 Mobiles Bateria maior e velocidade superior no carregamento devem marcar nova geração do dobrável da companhia — Foto: Repredução/91 Mobiles

Além disso, a tabela mostra que o Galaxy Z Flip 4 usado no teste conta com 8 GB de memória RAM, mas ainda não se sabe se a fabricante sul-coreana trará uma versão com 12 GB de RAM, por exemplo.

Já em relação ao armazenamento, são esperadas três opções: 128 GB, 256 GB e 512 GB. Não há expectativa em relação a uma unidade com 1 TB espaço, característica que deve ser exclusiva do irmão maior Galaxy Z Fold 4.

Outros detalhes de ficha técnica do Galaxy Z Fold 4

De acordo com vazamentos recentes, a Samsung trará uma bateria de 3.700 mAh no Galaxy Z Flip 4, 400 mAh a mais que o Galaxy Z Flip 3. Isso representa um salto de 12% em relação ao modelo anterior. Não só isso, como o produto deve receber, também, suporte ao carregamento rápido de 25 W. Hoje em dia está em 15 W.

Na parte traseira, o smartphone deve vir com um conjunto duplo de câmeras, uma principal e uma ultra wide: ambas com 12 MP. Para selfies, o dobrável deve manter a lente de 10 MP que já marca a geração atual.

Preço do Galaxy Z Flip 4

6 de 6 As mudanças no Galaxy Z Fold 4 devem torná-lo mais caro — Foto: Reprodução/TechTudo As mudanças no Galaxy Z Fold 4 devem torná-lo mais caro — Foto: Reprodução/TechTudo

Anúncios recentes de varejistas publicados com antecedência e captados pelo portal GSMArena revelaram que os preços para o novo smartphone serão consideravelmente mais altos do que o que foi visto no antecessor no ano passado.

O Galaxy Z Flip 4 mais básico com 128 GB deve custar € 1.080 (equivalente a R$ 5.980 em conversão direta sem impostos). Para efeito de comparação, o Galaxy Z Flip 3 veio ao mercado por € 1.049, uma diferença de 31 euros, o que dá R$ 172.

Confira abaixo a expectativa de preços para o Galaxy Z Flip 4:

Galaxy Z Flip 4 (128 GB) – 1.080 euros (cerca de R$ 5.980)

Galaxy Z Flip 4 (256 GB) – 1.160 euros (cerca de R$ 6.424)

Galaxy Z Flip (512 GB) – 1.280 euros (cerca de R$ 7.089)

Como de costume, a Samsung não comentou nenhuma das especulações que surgiram sobre os novos produtos da marca. Os novos Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 serão revelados num evento de lançamento em 10 de agosto, que será transmitido ao vivo pela internet.

Com informações de GSMArena, MyFirstPrice e Tom's Guide