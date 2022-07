Galaxy Z Flip 4 será anunciado pela Samsung em agosto; saiba tudo

Atualmente a Samsung domina o mercado de smartphones dobráveis, com 88% do volume global de vendas, resultado impulsionado pelo sucesso do Galaxy Z Flip 3 e do Galaxy Z Fold 3. De acordo com as previsões, a nova geração a ser lançada neste ano não deve trazer grandes novidades, apenas melhorias e correções.

A primeira peça publicitária foi publicada no Twitter por Evan Blass, famoso por furos de informação sobre as gigantes da tecnologia. De acordo com ele, o evento Unpacked em 10 agosto ainda contará com a apresentação de dois relógios inteligentes da Samsung: o Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro.

Um detalhe que chamou atenção nesta terça-feira (19) é que a imagem do convite foi removida do Twitter. Em vez do folder publicado por Evan Blass, o tweet exibe um aviso de que a imagem foi removida em resposta a uma contestação “do detentor dos direitos autorais”. A movimentação sugere que a Samsung foi a responsável por abrir uma reclamação junto à plataforma.

Em seguida, a Samsung publicou uma enigmática imagem com os dizeres “Temos um segredo para contar a vocês”. Em outra publicação, círculos de cores variadas são exibidos com a seguinte pergunta: “Quando algo maior chegará?”

O site americano The Verge decodificou a mensagem e fez uma composição das três imagens que estabelecem a solução para o quebra-cabeça. O resultado está de acordo com o vazamento de Evan Blass: 10 de agosto.

O que vem por aí no Galaxy?

No final de maio o TechTudo noticiou o vazamento da possível ficha técnica do Galaxy Z Fold 4. Uma característica que chama atenção é o conjunto triplo na traseira do telefone, que traria uma câmera principal de 50 MP e duas de 12 MP.

É esperado que Galaxy Z Flip 4 traga processador Snapdragon Gen 1 Plus, aguardado como o próximo chip topo de linha da Qualcomm. Outro rumor é a presença de uma nova bateria 100 mAh maior do que a do modelo atual – o que representaria um salto de 3%. Hoje em dia, o formato do Flip é a principal aposta da marca para se manter relevante num mercado que tem visto se repetirem especificações e designs de smartphones.

Como de costume, a Samsung não confirmou nenhuma das informações sobre a ficha técnica dos modelos ainda não lançados.

